Нові дрони з Німеччини: за що їх прозвали "міні-Таурус"?

Німеччина надасть Україні чотири тисячі ударних безпілотників зі штучним інтелектом. На що вони здатні і чому їх охрестили "міні-Таурус" - у довідці DW.

Що відомо про постачання нових німецьких дронів?

За інформацією видання BILD, німецький стартап Helsing, який спеціалізується на дронах, що керуються за допомогою штучного інтелекту, у вересні 2024 року підписав з міністерством оборони України контракт на постачання чотирьох тисяч ударних безпілотників. Neue Züricher Zeitung повідомляє, що виробництво здійснює українська компанія у партнерстві з німцями. Закупівля для ЗСУ фінансуватиметься коштом з німецького бюджету. Поставки для Збройних сил України очікуються, починаючи від грудня, по кількасот штук на місяць. Випробування дронів на фронті щойно завершилися, однак, їхнє вдосконалення триватиме, як зазначається, у процесі використання "у польових умовах". Йдеться про одноразові дрони-камікадзе, начинені вибухівкою.

У чому відмінність від звичайних дронів-камікадзе?

Зазвичай дрони-камікадзе, які вже стали стандартним ударним засобом на полі бою, є вразливими до протидії із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби. Нерідко противнику вдається нівелювати роботу дронів, створивши радіоперешкоди: безпілотники втрачають зв'язок з оператором або збиваються з курсу хибними координатами і в результаті падають, не долетівши до цілі. Дрони від Helsing орієнтуються на місцевості, використовуючи штучний інтелект і можуть продовжувати рух до заданої цілі навіть у разі втрати зв'язку. Саме за це їх у фахових колах вже охрестили "міні-Таурусами", адже німецькі крилаті ракети Taurus, які уряд Німеччини досі відмовляється надати Україні, так само відрізняються стійкістю автономних систем наведення в умовах радіоелектронної боротьби.

"Безпілотник сам дивиться на місцевість, розпізнає за рахунок багатьох тисяч орієнтирів, де саме він знаходиться і допомагає таким чином оператору тримати курс навіть у поганих погодних умовах або у місцевості, в якій знищена забудова. Коли ціль знайдена, оператор її підтверджує, а далі дрон сам на неї наводиться", - цитує BILD слова одного з фахівців, обізнаних з випробуваннями новітнього безпілотника. За словами співробітника видання, самонаведення є влучним навіть в умовах придушення радіочастот.

За інформацією Neue Züricher Zeitung, відмінність між ракетою Taurus і "міні-Таурусом" полягає у тому, що ракета програмується перед запуском на конкретну статичну ціль. Натомість новітній дрон використовує штучний інтелект для розпізнавання цілей вже у польоті - дрон запрограмований, зокрема, на ідентифікацію російської військової техніки. Штучний інтелект надає дрону перевагу навіть у порівнянні з такими потужними західними засобами ураження як РСЗВ Himars, адже росіяни з перебігом війни навчилися не лише глушити радіочастоти, але й створювати перешкоди для супутникової навігації GPS.

Дрон зі штучним інтелектом допомагає оператору тримати курс навіть у поганих погодних умовах або на місцевості, на якій знищена забудова. На фото: Селище Часів Яр, знищене під час боїв на Донеччині (фото з архіву) Фото: Press service 24 Mechanised brigade/AP/picture alliance

Який радіус дії нових дронів?

За даними видання Bild, дрони зі штучним інтелектом мають радіус застосування у три-чотири рази вищий за звичайні дрони-камікадзе, які використовують у ЗСУ. Точної інформації щодо того, як далеко можуть залітати нові німецькі безпілотники, немає. Виробник відмовляється відповідати на такі запитання, посилаючись на військову таємницю. Радіус дії стандартного FPV-дрона (дрона, який керується у режимі віртуальної реальності) становить пересічно від 7 до 10 кілометрів. Таким чином, дальність польотів "міні-Тауруса" орієнтовно може становити до 40 кілометрів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в інтерв'ю BILD зазначив, що Збройні сили України із застосування нових дронів зможуть уражати "високовартісні військові цілі, такі як російські штаби або логістичні засоби". Зазвичай командні пункти і логістичні вузли розташовані на деякій відстані від лінії фронту, тож стандартні FPV-дрони до них не долітають.

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Яка потужність і скільки це коштує?

Даних про потужність вибухової частини дрона немає. За даними BILD, безпілотник "має достатньо вибухівки, аби знищувати російські танки або бліндажі", а також здатен бити по техніці противника на повному ходу. Безумовно, "міні-Таурус" значно менш потужний, ніж справжній Taurus, який може пробивати товсті бетонні укриття. Можна припустити, що він має сильніший вибуховий заряд, ніж пересічні FPV-дрони. В іншому разі ефективність використання таких дронів могла би викликати питання.

Подекуди - при вдалому влучанні у слабке місце, наприклад, під баштою - FPV-дрони можуть знищити навіть танк. При цьому вартість FPV-дрона становить зазвичай кількасот євро. Вочевидь, вартість нового німецького дрона значно вища. Офіційно ціна не називається, однак BILD з посиланням на поінформовані джерела зазначає, що дрон від Helsing коштує дешевше, ніж російський "Ланцет", вартість якого оцінюється у 35 тисяч євро. Таким чином, ефективним застосування у бойових умовах нового дрона залежить від його потужності для ураження пріоритетних цілей - вона має бути значно більшою за звичайний FPV-дрон.