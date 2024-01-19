У СДПН і надалі відхиляють поставки ракет Taurus в Україну

Депутат Бундестагу Йоганнес Арльт обґрунтував недоцільність поставки ракет Україні тим, що Бундесвер має їх в обмеженій кількості та ФРН не має можливості зараз наростити їх виробництво.

Депутат Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), член Комітету з питань оборони Йоганнес Арльт (Johannes Arlt) вбачає низку негативних наслідків для Бундесверу у разі ухвалення рішення про поставки далекобійних ракет Taurus Україні.

Бундесвер має у своєму розпорядженні обмежену кількість ракет цього типу, пояснив Арльт в ефірі радіомовника Deutschlandfunk у п'ятницю, 19 січня. Експерт фракції СДПН з питань оборони не заперечив потреби України в ракетах, але зазначив, що Німеччина не має можливості наразі наростити їх виробництво для поповнення запасів своєї армії. "Тому з огляду на наші союзницькі зобов'язання перед НАТО і з урахуванням тих заходів, які ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати", - наголосив Арльт.

Водночас він зазначив, що зараз важливо створити рамкові умови для промисловості, щоб забезпечити більш надійне виробництво зброї та боєприпасів. Метою має бути задоволення потреб України, а також Німеччини та її союзників.

Бундестаг не підтримав поставку Taurus Києву

Напередодні, 17 січня, німецький Бундестаг відхилив пропозицію опозиції схвалити резолюцію з вимогою до уряду надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. "За" поставку висловилися 178 депутатів, проти - 485, утрималися - троє депутатів.

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Taurus вважається однією з найсучасніших крилатих ракет повітряного базування, що є на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Ці ракети можуть знаходити ціль з великої висоти та відстані, а також знищувати добре захищенні цілі, приміром, бункерні системи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку жовтня 2023 року відмовився постачати Україні Taurus. Це було пов'язано з його побоюваннями, що Збройні сили України (ЗСУ) застосовуватимуть їх для ударів по території Росії, адже радіус дії цих ракет - 500 кілометрів.

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