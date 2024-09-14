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Мютценіх: час створити групу для припинення війни в Україні

Сергій Ромашенко | Дмитро Шварц
14 вересня 2024 р.

Голова фракції СДПН у Бундестазі запропонував західним союзникам створити контактну групу для запуску мирного процесу. В неї могли б увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, вважає він.

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Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх
Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф МютценіхФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) закликав створити міжнародну контактну групу по Україні з метою напрацювання мирної ініціативи для врегулювання війни, розв'язаної Росією. "На мій погляд, для західних союзників настав час ініціювати створення контактної групи для запуску мирного процесу", - сказав він в інтерв'ю газеті Rheinische Post, оприлюдненому в суботу, 14 вересня.

"Федеральний канцлер та український президент Володимир Зеленський згодні з тим, що зараз вдалий час для нарощування зусиль щодо проведення мирних переговорів, і що у наступному "саміті миру" має брати участь і Росія. Це відкриє й іншим країнам можливість активніше сприяти припиненню війни в Україні", - заявив політик.

Мютценіх уточнив, що до складу контактної групи могли б увійти такі країни, як Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, де, за його словами, "посилюється думка про те, що російська агресивна війна може стати тягарем". Тому робота такої контактної групи "цілком може бути багатообіцяючою і відіграти важливу посередницьку роль", - вважає політик.

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Шольца виступив за участь Росії в "саміті миру"

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) нещодавно вкотре  висловився за інтенсифікацію дипломатичних зусиль щодо припинення війни Росії проти України. "Зараз саме той момент, саме той час, коли ми повинні озвучити, які є варіанти, - сказав він. - Нам потрібна ще одна мирна конференція. І Росія повинна мати місце за столом переговорів. Це завдання, яке ми повинні вирішити зараз".

Водночас, додав канцлер, "буде зроблено все", щоб забезпечити можливість "справедливого миру, який не є продиктованим миром, не є капітуляцією, який поважає цілісність і суверенітет України". 

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