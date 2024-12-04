НАТО посилює заходи протидії гібридним атакам РФ

Очільники МЗС країн НАТО погодили пакет заходів проти диверсій та інших ворожих атак Росії. Зокрема вони посилюватимуть обмін розвідданими, збільшать число навчань і поліпшать кіберзахист.

Північноатлантичний альянс (НАТО) вирішив посилити заходи протидії гібридними атакам Росії. У середу, 4 грудня, міністри закордонних справ країн Альянсу погодили пакет заходів, спрямованих проти ворожих дій РФ, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Серед цих заходів - посилення обміну розвідданими, збільшення кількості навчань, ефективніший захист критичної інфраструктури, поліпшення кіберзахисту і жорсткіші дії проти російського тіньового флоту, зазначив Рютте.

За його словами, крім диверсій, прихована війна Росії - це також хакерські атаки й шантаж постачанням нафти й природного газу, від яких, як і раніше, залежать низка держав Альянсу. Нову стратегію боротьби проти гібридних атак НАТО планує затвердити на саміті в Гаазі в червні 2025 року, додав Рютте.

Бербок закликала посилити оборонну співпрацю в Балтиці

Своєю чергою очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала посилити співпрацю проти російських диверсій і таємних атак у регіоні Балтійського моря. Президент Росії Володимир Путін "і далі розширює свої гібридні атаки на європейський світопорядок" за підтримки союзників Москви, наголосила Бербок після закінчення зустрічі з колегами по НАТО з країн Балтії та Північної Європи.

Вона нагадала про "пошкоджені кабелі, які, взагалі-то, не можуть просто так порватися", про "порушені канали GPS" і про танкери, що обходять санкції. Крім того, Анналена Бербок звинуватила президента РФ у прагненні розхитати європейські демократії за допомогою інтернет-тролів. За її словами, Путін намагається використовувати при цьому проблемні питання пенсійного забезпечення, інфраструктури та дитячої допомоги, щоб налаштувати громадян проти підтримки України.

Водночас глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що лише у поточному році в Європі зафіксовано 500 подібних інцидентів, майже в 100 з них було виявлено російський слід. "Нам необхідно надіслати Москві сильний сигнал про те, що більше не маємо наміру з цим миритися", - наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, що одним із нещодавніх інцидентів у Балтійському морі став розрив підводних інтернет-кабелів між Німеччиною та Фінляндією, а також між Швецією та Литвою в середині листопада. У Німеччині та Швеції не виключають диверсії. Нині влада Швеції проводить розслідування інциденту - у полі зору слідчих опинилося китайське судно Yi Peng 3, яке на той час імовірно курсувало в районі пошкоджених ділянок кабелю.