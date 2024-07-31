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СуспільствоНімеччина

Як міністерка закордонних справ ФРН стрибала на батуті

Марина Борисова
31 липня 2024 р.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок побувала в Леверкузені, де до паризької Паралімпіади готуються німецькі спортсмени.

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у Леверкузені стрибає на батуті - після того, як свою спортивну підготовку продемонстрував німецький паралімпійський стрибун Маркус Рем
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у Леверкузені стрибає на батуті - після того, як свою спортивну підготовку продемонстрував німецький паралімпійський стрибун Маркус РемФото: David Young/dpa/picture alliance

Такого ви ще не бачили: глава МЗС Німеччини виконує трюки на батуті! У вівторок, 30 липня, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прибула з візитом до Леверкузена в Північному Рейні-Вестфалії - до спортивного центру, де тренуються німецькі паралімпійці.

Спортивний снаряд, який ми бачимо на фото, першим випробував 35-річний паралімпійський стрибун Маркус Рем (Markus Rehm). Він зараз готується до Паралімпіади-2024 у Парижі. Змагання пройдуть у столиці Франції з 28 серпня по 8 вересня.

Міністерка закордонних справ ФРН демонструє свою майстерність на батуті
Міністерка закордонних справ ФРН демонструє свою майстерність на батутіФото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO IMAGES

Після Рема міністерка закордонних справ Німеччини виконала на батуті сальто. За плечима Анналени Бербок - спортивне минуле: у дитинстві та юності політикиня займалася стрибками на батуті, брала участь у змаганнях на національному рівні й навіть завойовувала медалі. Свою першу "бронзу" вона здобула 1994 року в категорії юніорів, а 1999 року - вже виступаючи з дорослими спортсменами.

Однак після закінчення школи Бербок залишила спорт, вступила до університету на факультет політології і невдовзі зайнялася політичною кар'єрою. Сьогодні мінітрамп стоїть і в офісі глави МЗС Німеччини. Напевно, тому стрибати на батуті за 24 роки німецька міністерка не розучилася. 

Анналена Бербок ще не забула, як робити сальто на батуті
Анналена Бербок ще не забула, як робити сальто на батутіФото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO IMAGES

Що міністерка закордонних справ ФРН радить німецькій молоді

Минулого вівторка Анналена Бербок побувала в студії популярної німецької радіостанції 1Live. Журналісти запитали міністерку, що вона може сказати німецькій молоді, яка непокоїться через війни у світі (про це свідчать результати нового опитування "Молодь у Німеччині"). Очільниця МЗС ФРН розуміє страхи молоді, але нагадала при цьому, що німці живуть в одній із найвільніших країн - і потрібно цінувати той факт, що вони народилися в мирі та свободі.

Війни, які глава МЗС ФРН бачила не один раз на власні очі в країнах, де тривають бойові дії, приводять її у відчай. Але завдання міністра закордонних справ Німеччини - не заривати голову в пісок, а намагатися в міру можливості вирішувати проблеми. Навіть якщо неможливо зупинити війну відразу, потрібно вирішувати, як, наприклад, можна допомогти дітям у конфліктних регіонах, наголосила Анналена Бербок.

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