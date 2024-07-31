Як міністерка закордонних справ ФРН стрибала на батуті

Такого ви ще не бачили: глава МЗС Німеччини виконує трюки на батуті! У вівторок, 30 липня, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прибула з візитом до Леверкузена в Північному Рейні-Вестфалії - до спортивного центру, де тренуються німецькі паралімпійці.

Спортивний снаряд, який ми бачимо на фото, першим випробував 35-річний паралімпійський стрибун Маркус Рем (Markus Rehm). Він зараз готується до Паралімпіади-2024 у Парижі. Змагання пройдуть у столиці Франції з 28 серпня по 8 вересня.

Міністерка закордонних справ ФРН демонструє свою майстерність на батуті Фото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO IMAGES

Після Рема міністерка закордонних справ Німеччини виконала на батуті сальто. За плечима Анналени Бербок - спортивне минуле: у дитинстві та юності політикиня займалася стрибками на батуті, брала участь у змаганнях на національному рівні й навіть завойовувала медалі. Свою першу "бронзу" вона здобула 1994 року в категорії юніорів, а 1999 року - вже виступаючи з дорослими спортсменами.

Однак після закінчення школи Бербок залишила спорт, вступила до університету на факультет політології і невдовзі зайнялася політичною кар'єрою. Сьогодні мінітрамп стоїть і в офісі глави МЗС Німеччини. Напевно, тому стрибати на батуті за 24 роки німецька міністерка не розучилася.

Анналена Бербок ще не забула, як робити сальто на батуті Фото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO IMAGES

Що міністерка закордонних справ ФРН радить німецькій молоді

Минулого вівторка Анналена Бербок побувала в студії популярної німецької радіостанції 1Live. Журналісти запитали міністерку, що вона може сказати німецькій молоді, яка непокоїться через війни у світі (про це свідчать результати нового опитування "Молодь у Німеччині"). Очільниця МЗС ФРН розуміє страхи молоді, але нагадала при цьому, що німці живуть в одній із найвільніших країн - і потрібно цінувати той факт, що вони народилися в мирі та свободі.

Війни, які глава МЗС ФРН бачила не один раз на власні очі в країнах, де тривають бойові дії, приводять її у відчай. Але завдання міністра закордонних справ Німеччини - не заривати голову в пісок, а намагатися в міру можливості вирішувати проблеми. Навіть якщо неможливо зупинити війну відразу, потрібно вирішувати, як, наприклад, можна допомогти дітям у конфліктних регіонах, наголосила Анналена Бербок.