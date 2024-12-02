Бербок застерегла Китай від поставок дронів Росії

Під час візиту до Китаю Бербок закликала Пекін зіграти позитивну роль у процесі припинення війни в Україні та застерегла його від підтримки Росії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала Пекін зіграти позитивну роль в процесі припинення війни в Україні. Відповідну заяву Бербок зробила в понеділок, 2 грудня, під час свого візиту до Китаю. Постійний член Ради Безпеки ООН не повинен своєю підтримкою розпалювати "конфлікти, які становлять загрозу всій нашій безпеці", - заявила Бербок, виступаючи перед журналістами в Пекіні після зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї.

Дрони з китайських заводів і північнокорейські військові в центрі Європи є серйозним викликом для основоположних європейських інтересів в галузі безпеки, вказала міністерка. За її словами, Москва руйнує мирний порядок не тільки в Європі, але і в Азії.

У відносинах з Китаєм німецький уряд "не може просто ігнорувати" той факт, що "жорстока агресивна війна Росії проти України" становить "дуже пряму" загрозу миру в Німеччині, додала очільниця німецького дипломатичного відомства, слова якої наводить агенція dpa.

Негативні наслідки для КНР у разі його подальшої підтримки РФ

Міністерка вказала, що ймовірна поставка Росії дронів і компонентів для їх виготовлення матиме негативні наслідки і для Китаю. Зараз це питання обговорюється в Євросоюзі. Новий пакет санкцій проти Росії, над яким саме працюють у Брюсселі, може торкнутися і китайських підприємств, що займаються подібними поставками, застерегла вона. Підтримка агресивної війни є порушенням міжнародного права, наголосила глава МЗС Німеччини.

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У той час як західні держави звинувачують Китай у підтримці Кремля в його агресії проти України, Пекін неодноразово заявляв про свою нейтральну позицію. У зв'язку з цим, заявила Анналена Бербок, під час розмови з Ван Ї вона поставила йому багато запитань. Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини процитувала відомого правозахисника з ПАР Десмонда Туту, який казав, що в умовах, коли одна сторона є агресором, а друга жертвою, нейтралітет означає підтримку агресора.

Бербок заявила, що в розмові з главою китайського МЗС закликала його до підтримки "справедливого мирного процесу" щодо України.

Берлін не потерпить порушення міжнародних правил гри

Перед поїздкою до Пекіна глава МЗС ФРН наголосила, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відстоює свої інтереси так само, як і Китай. Однак економічна конкуренція зобов'язана залишатися в площині політики безпеки. "Тож ми не потерпимо, щоб інші порушували міжнародні правила гри на шкоду німецькій та європейській промисловості - чи то перевиробництво, субсидоване державою, або права людини, коли основні стандарти трудових відносин ігноруються заради отримання конкурентної переваги", - застерегла вона.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї підкреслив у розмові з Бербок, що Китай і Німеччина повинні зміцнювати свої відносини "як друга і третя за величиною економіки світу" і "великі держави в умовах турбулентної міжнародної ситуації", цитує його слова пресслужба МЗС КНР.

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