Блінкен: Росія дотримується сценарію вторгнення в Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає, що російський сценарій щодо нового вторгнення в Україну розгортається, але дипломатія ще має шанс запобігти війні. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу CNN у неділю, 20 лютого.

"Здається, відбувається все, що веде до фактичного вторгнення", - зазначив він. Зокрема, на думку Блінкена, після скупчення понад 150 тисяч російських військових біля українських кордонів, продовження спільних навчань РФ і Білорусі можуть бути ще однією ознакою підготовки ґрунту для вторгнення в Україну.

На питання, чи може президент РФ Володимир Путін блефувати, держсекретар США відповів: "Завжди є шанс. Але після сценарію, який ми виклали перед Радою безпеки ООН, щоби весь світ міг побачити, кожною видимою ознакою і кожним своїм кроком він дотримувався цього сценарію майже дослівно". Блінкен додав: "Усе, що ми бачимо, свідчить про те, що він конче серйозний, що ми на межі вторгнення".

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Надія на дипломатію

Водночас Блінкен наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть шукати дипломатичний шлях виходу з ситуації. За його словами, президент США Джо Байден готовий розмовляти з Путіним "у будь-який час і в будь-якому форматі", якщо це допоможе запобігти війні та переконати Москву не нападати на Україну.

"Ми вважаємо, що президент Путін ухвалив рішення, але поки танки ще не їдуть, а літаки не летять, ми будемо використовувати будь-яку можливість і кожну хвилину, що ми маємо, аби побачити, чи зможе дипломатія переконати президента Путіна не продовжувати це", - сказав держсекретар США.

Щодо прохання президента України Володимира Зеленського про превентивні санкції проти РФ Блінкен відповів, що США не хочуть оприлюднювати рішення завчасно, аби Росія не могла підготуватись до нього. "Мета санкцій насамперед полягає в тому, щоб спробувати стримати Росію від війни. Як тільки ви їх запускаєте в дію, цей фактор стримування зникає", - пояснив він.

Наприкінці цього тижня Блінкен має зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Європі. В разі вторгнення Росії в Україну, зустріч буде скасована, наголосив держсекретар США. "Все залежить від того, що зробить Росія найближчими днями. Якщо вони не вторгнуться, я буду там", - сказав він.

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Ескалація ситуації

Попри неодноразові публічні обіцянки російської влади відвести війська від кордонів України, Росія і Білорусь вирішили продовжити військові навчання після 20 лютого начебто через "нарощування військової активності біля зовнішніх рубежів Союзної держави Росії та Білорусі" та загострення ситуації на Донбасі.

Ситуація на Донбасі різко загострилася 16 лютого. Самопроголошені ватажки непідконтрольних Києву територій оголосили масову евакуацію дітей, жінок і людей похилого віку до РФ за погодженням з російським керівництвом, а також загальну мобілізацію чоловіків під приводом нібито запланованого "наступу" Збройних сил України.

Україна та Захід попереджують про можливі провокації з боку РФ та проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення. На Заході попереджували про план Росії напасти на Україну під надуманим приводом після завершення зимових Олімпійських ігор у Китаї 20 лютого.