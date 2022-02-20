Генсек НАТО: Всі ознаки вказують на планування РФ нападу на Україну

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг вважає ймовірним напад Росії на Україну. Про це він заявив в ефірі німецького телеканалу ARD.

"Ризик нападу дуже високий", - сказав генсек Північноатлантичного альянсу в ефірі програми "Tagesthemen" ввечері 19 лютого. За його словами, "всі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну".

Столтенберг пояснив свою оцінку "тривалим нарощуванням військової присутності" РФ на кордоні з Україною: "Війська не виводять, як вказує Росія, а додають все нові". Є ознаки того, що Росія готується створити привід для нападу на Україну, наголосив генсек.

Столтенберг назвав "тривожними ознаками" порушення режиму припинення вогню на сході України, неправдиві звинувачення в "геноциді" на Донбасі та евакуацію населення з непідконтрольних Києву районів Донецької і Луганської областей.

Попри загрозу ескалації, генсек НАТО лишається прихильником політичного вирішення конфлікту. Столтенберг наголосив, що спроби знайти таке рішення мають продовжуватися. "Ми хочемо змусити Росію змінити курс та сісти з нами за стіл переговорів", - зазначив він.

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Столтенберг про шанси на прийняття України до НАТО

Відповідаючи на заклик президента України Володимира Зеленського до більшої чесності щодо питання членства в НАТО, Столтенберг сказав: "Ми допомагаємо Україні зміцнити її обороноздатність. Ми пропонуємо навчання, обладнання і тим самим допомагаємо євроатлантичній інтеграції".

За словами генсека, членство України в НАТО можливе, але рішення про це зрештою ухвалюватимуть 30 союзників. Наразі, сказав він, ідеться не так про членство України в НАТО, як про те, "чи згодні ми з тим, що така велика держава, як Росія, намагається диктувати силою іншій країні, що їй можна, а що не можна робити ".

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Нарощування військ РФ біля кордонів України

Міністерство оборони РФ кілька разів заявляло про часткове виведення російських військ до місць постійної дислокації після завершення військових навчань. Захід, однак, заперечує цю інформацію, і говорить про продовження нарощування Росією військ біля українських кордонів та ризик нападу на Україну, зокрема, після завершення зимових Олімпійських ігор в Китаї 20 лютого.

У неділю міноборони Білорусі повідомило, що спільні військові навчання з РФ продовжаться після 20 лютого. Цього дня вони мали завершитись і російське керівництво неодноразово публічно обіцяло, що російські війська повернуться в місця постійної дислокації. Задекларована причина продовження навчань - "нарощування військової активності біля зовнішніх рубежів Союзної держави Росії та Білорусі" та загострення ситуації на Донбасі.

Ситуація на Донбасі різко загострилась 16 лютого. Того ж дня ватажки самопроголошених утворень під так званими назвами Донецької та Луганської "народних республік" записали відео, яке оприлюднили лише двома днями пізніше, про масову евакуацію жителів Донбасу до Ростовської області РФ за погодженням з російським керівництвом.

Україна та Захід попереджують про можливі провокації з боку РФ та проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення.