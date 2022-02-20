Кремль: Захід "нагнітає істерію", щоб спровокувати Київ на наступ на Донбасі

Речник Кремля Дмитро Пєсков вважає, що Захід "нагнітає істерію" навколо потенційного вторгнення Росії в Україну, щоб спровокувати Київ "на вирішення проблеми Донбасу силовим шляхом". Про це він заявив у неділю, 20 лютого, в ефірі російського телебачення.

"Ми бачимо, що НАТО, США, Великобританія відправляють вантажні літаки, напхані озброєнням, боєприпасами і так далі. Одночасно забезпечують (Києву. - Ред.) дипломатичний та політичний дах", - сказав Пєсков і додав, що паралельно Захід погрожує Росії "пекельними санкціями" в разі перетину українського кордону. "Чи не провокує це Україну на вирішення проблеми Донбасу силовим шляхом? Усі ланки ланцюга свідчать про це", - цитує його російське агентство "Інтерфакс".

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Путін не вірить у виконання Зеленським мінських угод

На запитання про те, чому Кремль не відповідає на запити Офісу президента України щодо контакту Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним Пєсков відповів: "Ми ставимо питання: що ви пропонуєте обговорювати? Відповіді ми не отримуємо".

Прессекретар російського президента також заявив, що Путін не вважає Зеленського здатним і готовим виконати мінські домовленості. "Ми не є стороною конфлікту. І обговорення щодо південного сходу (України. - Ред.) має відбуватися між президентом Зеленським та представниками цього південного сходу. А ось з цим проблема. Цього вони не хочуть зрозуміти", - сказав Пєсков.

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Загроза нападу РФ на Україну

Росія заявляє про часткове виведення військ до місць постійної дислокації після завершення навчань біля кордонів України. Захід не підтверджує цю інформацію і, навпаки, говорить про нарощування РФ військ біля українських кордонів. На Заході постійно попереджають про ризик нападу Росії на Україну, зокрема, після завершення зимових Олімпійських ігор у Китаї 20 лютого.

Попри неодноразові публічні обіцянки російської влади вивести війська РФ із Білорусі після 20 лютого, в неділю стало відомо, що російсько-білоруські військові навчання продовжаться. Задекларована причина - "нарощування військової активності біля зовнішніх рубежів Союзної держави Росії та Білорусі" та загострення ситуації на Донбасі.

Ситуація на Донбасі різко загострилась 16 лютого. Того ж дня ватажки самопроголошених утворень під так званими назвами Донецької та Луганської "народних республік" записали відео, яке оприлюднили лише двома днями пізніше, про масову евакуацію дітей, жінок і людей похилого віку до РФ за погодженням з російським керівництвом. Також у "ДНР" і "ЛНР" оголосили загальну мобілізацію чоловіків.

Україна та Захід попереджують про можливі провокації з боку РФ і проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення.