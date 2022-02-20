 У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2022

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Новини

У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри

У медальному заліку перемогла Норвегія. До п'ятірки найкращих увійшли Німеччина, Китай, США та Швеція. Україна - на 25-му місці з однією срібною медаллю.

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор в Пекіні (Китай) 20 лютого 2022 року

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор в Пекіні 20 лютого

У Китаї в неділю, 20 лютого, завершилися XXIV зимові Олімпійські ігри. Церемонія закриття зимової Олімпіади-2022, підготовлена китайським режисером і продюсером Чжаном Імоу, пройшла на національному стадіоні в Пекіні, відомому під назвою "Пташине гніздо". На трибунах був присутній голова КНР Сі Цзіньпін.

Після того як олімпійський вогонь загасили, олімпійський прапор передали наступним господарям Олімпіади - італійським містам Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, які прийматимуть змагання в лютому 2026 року.

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У першій п'ятірці - Норвегія, Німеччина, Китай, США і Швеція

Першими в медальному заліку стали норвежці, на рахунку яких 16 золотих, вісім срібних і 13 бронзових нагород. На другому місці - Німеччина з 12 золотими, 10 срібними та п’ятьма бронзовими медалями, на третьому - Китай з дев’ятьма, чотирма та двома медалями відповідно. Після них йдуть США з вісьмома, 10 і сімома медалями та Швеція з вісьмома, п’ятьма і п’ятьма.

Команда Олімпійського комітету Росії завершила змагання на дев’ятому місці зі шістьма золотими, 12 срібними та 14 бронзовими медалями.

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В України на Олімпіаді одна медаль

Україна опинилась на 25-му місці рейтингу, здобувши одну срібну медаль. Її національній олімпійській збірній приніс майстер фристайлу Олександр Абраменко в лижній акробатиці.

Всього Україну представляли 45 спортсменів у 12 видах спорту: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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Скандали Олімпіади-2022

Пекінська Олімпіада була затьмарена кількома скандалами. Зокрема, низка західних країн оголосила дипломатичний бойкот Олімпійським іграм у Китаї через масові порушення прав людини в країні.

Також з приводу організації Олімпіади в Пекіні лунала критика щодо впливу на клімат і захисту даних.

Головним допінговим скандалом зимової Олімпіади стала ситуація з російською фігуристкою Камілою Валієвою, в організмі якої виявили заборонену речовину до початку Олімпійських ігор.

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