У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022

У Пекіні з урочистої церемонії відкриття у п'ятницю, 4 лютого, розпочався перший етап зимових Олімпійських ігор. Урочистості розпочалися рівно о 20.00 за місцевим часом (о 14.00 за київським) на Національному стадіоні китайської столиці, відомому також як "Пташине гніздо". Незважаючи на побоювання, пов'язані з поширенням пандемії коронавірусу, його заповнили близько 25 тисяч глядачів.

Відкрив Ігри голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. На урочистостях були присутні близько 30 глав держав та урядів. Це значно менше, ніж у "допандемічні" часи, але все ж таки вдвічі більше, ніж на літній Олімпіаді в Токіо шість місяців тому. До Пекіна прибули також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсусом.

Церемонія відкриття зимових олімпійських ігор в Пекіні, Китай

За гендерну рівність

Найтривалішим пунктом у програмі двогодинної церемонії, під час якої дотримуються найсуворіших заходів безпеки та гігієни для відвідувачів, став парад за участю спортсменів національних збірних, під час якого вперше на зимових Іграх (як і влітку 2021 року у Токіо) у кожної команди прапороносців двоє: жінка та чоловік. За задумом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) це має стати свідченням гендерної рівності у великому спорті. Від української команди прапор несли олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігр у Пекіні, Китай

Ряд країн оголосили Іграм дипломатичний бойкот

Через масові порушення Китаєм прав людини ціла низка західних країн оголосила зимовій Олімпіаді-2022 дипломатичний бойкот. На її відкритті були відсутні офіційні представники США, Канади, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Нідерландів, Данії, Литви. Влада Німеччини офіційно не приєдналася до дипломатичного бойкоту змагань, проте представники уряду ФРН ще до їхнього початку оголосили, що не поїдуть на зимові Олімпійські ігри до Пекіна.

Міністерство не очікує багато медалей

Збірна України під час церемонії відкриття зимових олімпійських ігор в Пекіні, Китай

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт вважає, що на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні не варто очікувати багато медалей від української збірної.

"Сподіватимемося, що наші олімпійці гідно представлять нас на Олімпійських іграх. Так, багато медалей очікувати не будемо, чесно кажучи. Але ми віритимемо, що наші спортсмени будуть на п'єдесталі", - сказав він у Верховній Раді у п'ятницю 28 січня.

Зимова Олімпіада-2022 триватиме до 20 лютого.