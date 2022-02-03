Ніхто з німецького уряду не поїде на відкриття Олімпіади в Пекін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), а також міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser), яка відповідає за спорт, не поїдуть на відкриття зимової Олімпіади в Пекіні.

"Я не планую жодних поїздок, тому не треба очікувати, що я раптом з'явлюсь (в Пекіні. - Ред.) і скажу: Вітаю, а ось і я!", - заявив Шольц увечері середи, 2 лютого, в інтерв'ю телеканалу ZDF.

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Як зазначила у четвер, 3 лютого, Анналена Бербок у інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, вона "любить Олімпіаду і бажає успіху німецьким спортсменам".

“Водночас мене дуже турбує становище у сфері прав людини в Китаї, і таке спортивне свято не може приховати цієї проблеми”, - сказала вона. За словами Бербок, вона і Ненсі Фезер разом вирішили, що не будуть присутні на відкритті Ігор. “Права людини та інші проблематичні питання ми будемо вирішувати на політичному рівні, а наші спортсмени, які роками готувалися до участі в Олімпіаді, не мають за це платити”, - відзначила голова МЗС Німеччини.

Питання про поїздку німецьких політиків до Пекіна виникло у зв'язку з тим, що низка західних країн розмірковують не відправляти урядові делегації на Олімпійські ігри через масові порушення прав людини в КНР. США, Австралія та Японія вже оголосили про це. Водночас уряд Німеччини не планує дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади, яка почнеться в п'ятницю, 4 лютого, і триватиме до 20 лютого.