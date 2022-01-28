Правозахисники закликають до бойкоту Олімпіади в Китаї

Альянс з 243 правозахисних та неурядових організацій закликає до дипломатичного бойкоту Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні через порушення Китаєм прав людини. Спільна заява була зроблена у п’ятницю, 28 січня.

Підписанти вказують на порушення прав етнічних та релігійних меншин, а також переслідування правозахисників, феміністок, юристів та журналістів у Китаї.

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"Олімпійські ігри не можуть бути "силою добра", як їх називає Міжнародний олімпійський комітет, у той час поки уряд країни-приймачки здійснює тяжкі злочини проти міжнародного права", - каже директорка китайського офісу Human Right Watch Софі Річардсон.

Автори заяви також закликали уряди та спортсменів доєднатися до дипломатичного бойкоту, аби не узаконювати порушення прав людини.

Дипломатичний бойкот Олімпіади

США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіади-2022, згодом до бойкоту приєдналися уряди Великобританії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Причиною рішення стала стурбованість порушеннями прав людини китайським урядом. Зокрема, Пекін зіштовхнувся з критикою за своє ставлення до меншин, таких як уйгури та тибетці, а також за придушення гонконгського демократичного руху та погроз на адресу Тайваню. На Олімпіаду не поїдуть офіційні особи цих країн, але спортсмени візьмуть участь у змаганнях.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.



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