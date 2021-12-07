Китай розкритикував США за дипломатичний бойкот зимової Олімпіади

Китай гостро розкритикував США за дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні та пообіцяв, що вони "заплатять" за це рішення, заявив представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь у вівторок, 7 грудня.

"Рішення США є порушенням принципу відсутності політики у спорті. США заплатять за свою помилкову поведінку. Їхня спроба завадити Іграм на підставі ідеологічних забобонів, що ґрунтуються на брехні та чутках, лише викриє їхні похмурі наміри", - заявив він. Китайський представник не уточнив, які саме заходи у відповідь здійснить його країна.

Речниця Білого дому Джен Псакі раніше обґрунтувала рішення США про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні "геноцидом та злочинами проти людяності щодо мусульман-уйгурів у Синцзяні" та іншими порушеннями прав людини в КНР. Водночас Псакі наголосила, що бойкот не поширюється на американських спортсменів.

"Атлети команди США користуються нашою повною підтримкою. Ми на сто відсотків підтримуватимемо їх і вболіватимемо за них з дому", - сказала вона. Пізніше Держдепартамент США пояснив, що дипломатичний персонал США в Пекіні все ж таки буде присутній на Іграх, щоб "запевнити наших атлетів, тренерів та осіб, пов'язаних із збірною США, що ті перебувають у безпеці, але це буде щось інше, ніж офіційне дипломатичне представництво".

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Німеччина не має наміру приєднуватися до американського бойкоту

Майбутній уряд Німеччини поки що не має наміру приєднуватися до американського дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор. Члени кабінету "дуже ретельно обговорять ставлення до Китаю між собою та з партнерами в Європі та в усьому світі", - сказав майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

За його словами, багато країн, з якими Німеччина підтримує відносини, "мають форми правління, які влаштовані абсолютно не так, як здається правильним нам", але новий федеральний уряд має подбати про те, щоб "бачити ці відмінності, проте добре уживатися одне з одним у світі". "У цьому полягає мудре ставлення до політики", - наголосив Шольц.