Олімпіада: до бойкоту США долучаться Великобританія, Австралія та Канада

Уряди Великобританії, Австралії та Канади у середу, 8 грудня, заявили, що приєднаються до дипломатичного бойкоту США зимових Олімпійських ігор, що відбудуться у китайському Пекіні в 2022 році.

"Як і багато наших партнерів у світі, ми надзвичайно стурбовані неодноразовими порушеннями прав людини з боку китайського уряду", - цитує прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо агенція AFP. З цієї причини Канада не буде направляти дипломатичних представників на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні цієї зими, зазначив Трюдо. При цьому він додав, що канадські спортсмени візьмуть участь у змаганнях.

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Зі схожою заявою, як пише dpa, виступив прем'єр-міністр Австралії Скот Моррісон: "Не дивно, що австралійські урядовці не поїдуть до Китаю на ці ігри. Але спортсмени поїдуть". Напередодні про аналогічне рішення заявив і прем'єр Великобританії Борис Джонсон. "Буде дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Очікується, що на них не приїдуть ні міністри, ні офіційні особи", - сказав він.

Китай каже про дискредитацію

Після заяви Джонсона Китай звинуватив Великобританію у спробі дискредитувати Олімпіаду. "Китайський уряд не запрошував міністрів або чиновників з Великобританії для участі в зимових Олімпійських іграх у Пекіні", - цитує речника посольства Китаю в Лондоні агентство Reuters. Він нагадав, що зимова Олімпіада - це "зібрання олімпійських спортсменів і любителів зимових видів спорту з усього світу, а не інструмент політичного маніпулювання будь-якої з країн".

МОК попереджає про політизацію

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) попередили, що політизація може загрожувати майбутньому Олімпійських ігор. Водночас очільник комітету Томас Бах привітав рішення США, Великобританії, Австралії та Канади, попри дипломатичний бойкот, відправити на змагання спортсменів. "Ми турбуємось про спортсменів. Усе решта - політика", - сказав він і наголосив на принципі політичної нейтральності МОК.

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Як повідомлялося, США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні через порушення прав людини, зокрема "геноцид уйгурських мусульман у північно-західному регіоні Синьцзян". У такий спосіб Вашингтон висловив незгоду з офіційною політикою КНР щодо уйгурів. Натомість Китай розкритикував США за дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні та пообіцяв, що вони "заплатять" за це рішення.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.