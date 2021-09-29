 Китай допустить на зимову Олімпіаду в Пекіні тільки місцевих глядачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2021

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Новини

Китай допустить на зимову Олімпіаду в Пекіні тільки місцевих глядачів

Потрапити на зимову Олімпіаду в лютому наступного року зможуть лише жителі Китаю. Спортсмени житимуть в закритій зоні та робитимуть щодня тести на коронавірус.

Зимова Олімпіада відбудеться в Китаї в лютому 2022 року

Зимова Олімпіада відбудеться в Китаї в лютому 2022 року

Іноземні вболівальники не зможуть потрапити на зимові Олімпійські ігри, які відбудуться в лютому наступного року в Пекіні. На змагання допустять лише жителів Китаю, які змушені будуть дотримуватися жорстких антикоранавірусних обмежень. Це рішення, ухвалене оргкомітетом Олімпіади в Пекіні, в середу, 29 вересня, погодив Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Детальні умови продажу квитків поки остаточно не визначені, однак арени під час змагань не будуть порожніми, як на літній Олімпіаді в Токіо, повідомляє інформагенція dpa.

Невакциновані спортсмени після в'їзду в Китай мають самоізолюватися на три тижні. Винятки можливі тільки за умови надання медичного обґрунтування того, що вакцинація від коронавірусу неможлива. Такі ж обмеження будуть діяти на зимовій Паралімпіаді в березні.

Натомість вакциновані атлети можуть одразу після прибуття пересуватися в так званій "бульці" - закритій зоні, яка почне діяти з 23 січня і яку не можна залишати. Ця "булька" для спортсменів та членів делегацій охоплюватиме як арени змагань, так і місця проживання і олімпійську транспортну систему. Протягом Олімпіади пересуватися в "бульці" можна буде лише для змагань, тренувань та виконання службових обов'язків. Усі спортсмени та персонал щодня здаватимуть тести на коронавірус.

Посадові особи, які не зупинятимуться в Олімпійському селищі, а також представники ЗМІ та інші члени делегацій, повинні будуть перебувати в спеціальних готелях з жорсткими антикоронавірусними умовами. Організатори ігор закликають відправляти якомога менші делегації.

Уряд Китаю проводить "нульову стратегію" щодо поширення коронавірусу. Завдяки комендантській годині, масовим тестуванням, відстеженню контактів, карантину та жорстким обмеженням при в'їзді владі значною мірою вдалось взяти під контроль поширення вірусу. Однак останнім часом, попри суворі заходи, спостерігалися локальні спалахи дельта-варіанту.

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