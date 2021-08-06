 Коментар: Обійми на Олімпіаді - війна перетворює приватне на публічне | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Коментар: Обійми на Олімпіаді - війна перетворює приватне на публічне

Після обіймів української призерки Олімпіади Магучіх із російською спортсменкою Ласіцкене у соцмережах здійнялася хвиля обурення. Цькування спортсменки неприпустиме, але є "але", пише Лариса Денисенко.

Українська легкоатлетка Магучіх (п) разом із росіянкою Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо

Українська легкоатлетка Магучіх (п) разом із росіянкою Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо

На літній Олімпіаді в Токіо українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка здобула бронзову медаль, і російська колега Марія Ласіцкене, що виборола золото, обійнялися і зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту. В руках обох була державна символіка. Магучіх тримала національний прапор, а Ласіцкене - прапор Олімпійського комітету Російської Федерації.

Через цей вчинок вибухнули соціальні мережі. Із заявами щодо неприйнятності такої поведінки виступила заступниця міністра оборони України, натомість бронзовий призер Олімпіади каратист Станіслав Горуна став на захист колежанки і наголосив на тому, що спорт залишається поза політикою. На підтримку спортсменки висловився і міський голова Дніпра Борис Філатов.

То чи справді спорт лежить у позаполітичній площині, чи він є частиною політики?

В одній зі своїх установчих промов П'єр де Кубертен, що займався відродженням Олімпійських ігор, зазначив: "Відправимо за рубіж веслувальників, фехтувальників, бігунів і тим самим започаткуємо вільний рух спортсменів, з допомогою якого в кровообіг старої Європи увіллється ідея миру". Його думку щодо миролюбності спортивних змагань весь час критикували.

Лариса Денисенко

Українська журналістка Лариса Денисенко

Його "Ода спорту", де є рядки "О, спорте, ти - мир", досі використовується як спортивне гасло всіма можливими державними режимами, але таке світоглядне і поетичне бачення не завадило автору підтримувати Гітлера як "одного з найкращих творчих духів нашої епохи", і передати керування в МОК до нейтральної Швейцарії, коли сам він пішов воювати. Воювати зі зброєю, а не будувати мир м'ячем для регбі.

У Стародавній Греції на час проведення Олімпійських ігор дійсно припинялися всі війни й оголошувалося священне перемир'я. У новітній же історії змагань саме війна тричі спиняла їх проведення. Через Першу світову війну не відбулися Ігри-1916, Друга світова війна завадила Олімпіадам 1940 та 1944 років.

За час російської агресії в Україні не зупинялися спортивні змагання, такі особливості гібридних війн, під які підлаштовується дипломатія, але гібридна війна залишається війною - сонмом воєнних злочинів.

Змагальність між країнами, оприлюднення перемог, що обліковуються медалями, можливість розповісти або ж упроявнити країну, під прапором якої виступають переможці, природно переводить Олімпійські ігри в площину політичного впливу - інформаційного, гуманітарного, дипломатичного.

Зрештою, одним з результатів і показників кластеру "спортивна нація" програми Кабінету міністрів України 2020 року, інша ще не схвалена парламентом, є "збільшення кількості отриманих медалей на міжнародних спортивних змаганнях".

І Ярослава Магучіх є людиною, котра забезпечила цей урядовий показник своєю працею і талантом, але розділила свою оду радощів з людиною, що представляє і захищає інтереси країни-агресора.

Цей вчинок не є підставою для цькування спортсменки, але є підставою для осмислення моделей поведінки. Що є допустимо, а що - ні? Чому і в яких випадках спортивна радість переходить з площини емоцій в іншу?

Поведінка утримання від демонстрування близькості, та й навіть дружби, під час подій такого масштабу здається цілком зрозумілим людям, котрими пройшлася і проходиться війна, але в умовах української реальності, де багато лідерок та лідерів суспільної думки та політичного впливу дозволяють собі різні позиції стосовно агресії Російської Федерації, вимагати моральної стійкості, емпатії до загиблих та родин від однієї людини - неправильно.

Цей перехід, де приватне і людське перетворюється на публічне, дається не так просто, як може здаватися.

Де неможливо покладатися на те, що ніби й без нарікань і настанов зрозуміло, на чутливість особи, внутрішні людські налаштування, мають діяти протокольні правила, які містять норми прийнятної спортивної культури, коли йдеться про спілкування зі спортсменами, зокрема, країни-агресора.

Тому що йдеться не лише про висловлення особистих поглядів спортсменів чи спортсменок, не про симпатію та бажання розділити момент тріумфування, а про чітку і одноголосну позицію держави, що її дотримуються не лише в сесійних залах Ради безпеки ООН, ПАРЄ та міжнародних судів, а і в спортивних залах.

І ось це насамперед проблема і завдання не призерки Олімпіади Ярослави Магучіх, а Національного Олімпійського комітету і урядової політики.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 05:22

Як Лукашенко ховає спорт: розповідь атлетів-втікачів з Білорусі (06.08.2021)

DW.COM

Олімпіада в Токіо: Україна здобула 19 медалей

Олімпійські ігри в Токіо добігли кінця. Україна на них завоювала 19 медалей: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.  

Чому Олімпійські ігри у Токіо не стали провалом для України

Попри песимістичні прогнози українські спортсмени здобули в Токіо більше медалей, ніж на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Нове покоління атлетів навчилось вигравати без допомоги держави.  

Також за темою

Tokyo 2020 Olympics - Karate - Men's -75kg Kumite - Pool A - Nippon Budokan, Tokyo, Japan - August 6, 2021. Stanislav Horuna of Ukraine reacts at his match against Abdalla Abdelaziz of Egypt. REUTERS/Carl Recine

Олімпіада в Токіо: в України побільшало медалей 06.08.2021

Каратист Станіслав Горуна приніс українській збірній на Олімпіаді-2020 десяту бронзову медаль.

Olena Kostevych and Bogdan Nikishin, of Ukraine, carry their country's flag during the opening ceremony in the Olympic Stadium at the 2020 Summer Olympics, Friday, July 23, 2021, in Tokyo, Japan. (AP Photo/David J. Phillip)

Чому Олімпійські ігри у Токіо не стали провалом для України 06.08.2021

Попри песимістичні прогнози українські спортсмени здобули в Токіо більше медалей, ніж на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Нове покоління атлетів навчилось вигравати без допомоги держави.

10.08.2016 TOPSHOT - Australia's Kyle Chalmers poses with his gold medal on the podium of the Men's 100m Freestyle Final during the swimming event at the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Aquatics Stadium in Rio de Janeiro on August 10, 2016. / AFP / Odd Andersen (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Олімпіада в Токіо: скільки грошей отримують спортсмени за олімпійське золото 22.07.2021

Чи можна забезпечити собі безтурботне майбутнє за олімпійське золото? Принаймні, не в Німеччині, де спортсменам за золоту медаль на Олімпіаді виплачують преміальні лише в 20 тисяч євро.

Реклама

Докладно

Об'єкт жаги - олімпійська золота медаль

Коментар: Медальний залік треба скасувати

Такий підхід лише підігріває націоналізм, який політизує спорт, вважає редакторка DW Сара Віртц.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  