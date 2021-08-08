Підсумки Токіо-2020: Олімпіада всупереч усьому

Ігри в Токіо перевершили мої очікування, визнав голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach). Краще б цієї Олімпіади не було, заочно заперечують йому сотні мільйони вболівальників з усього світу, позбавлені можливості перебувати на спортивних аренах в японській столиці.

Водночас не слід забувати, що головними на Олімпіаді є спортсмени, а для атлетів перемога на цих найважливіших у світі змаганнях, що відбуваються раз на чотири роки, - найбажаніша навіть попри те, що вони відбулися за таких екстремальних умов, як цього разу. Про літні Олімпійські ігри в столиці Японії, безсумнівно, згадуватимуть ще довго, й навколо них точитимуться суперечки, оскільки вони багато в чому унікальні.

Олімпіаду перенесли на рік через пандемію, змагання через коронавірусні обмеження відбувалися з дотриманням найсуворіших санітарно-епідеміологічних вимог і майже без глядачів. А все інше було як завжди - радість перемоги й гіркота поразки, майже казкові історії медалістів, неймовірні рекорди й гучні скандали. Про головні підсумки - DW.

Командний залік Олімпіади-2020: у кого скільки медалей

Перемогу в неофіційному, хоча його всі й уважно відстежують, командному заліку вирвали американці, вони в останній день обійшли спортсменів з Китаю. У олімпійців із США - 39 золотих медалей, 41 срібна й 33 бронзових. У китайців відповідно - 38, 32 і 18 медалей. Третє місце впевнено посіли, продемонструвавши свій найкращий в історії результат, господарі-японці (27, 14, 17), що стало для багатьох сюрпризом.

Найуспішніший атлет у Токіо - американський плавець Кайлеб Дрессел виборов п'ять золотих медалей

На рахунку спортсменів Німеччини - 37 нагород (10 золотих, 11 срібних і 16 бронзових). Це восьме місце, якщо підрахунок вести за загальною кількістю медалей, і дев'яте - якщо враховувати тільки золото. В порівнянні з попередньою Олімпіадою Німеччина помітно просіла. У 2016-му році в Ріо у збірної ФРН були 42 нагороди, з них 17 - золотих, чого тоді вистачило для п'ятого загальнокомандного місця.

А от українські олімпійці на токійській Олімпіаді перевершили результат Олімпіади 2016-го року в Ріо-де-Жанейро, коли вони здобули 11 олімпійських медалей (2 золотих, 4 срібних та 5 бронзових). У Токіо українські спортсмени завоювали загалом 19 медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Таким чином цього разу збірна України посіла в загальному медальному заліку 44 позицію.

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Скандал навколо виступу Христини Тимановської

Найгучніший скандал нинішніх Ігор пов'язаний з командою Білорусі, точніше - з її бігункою на 100 і 200 метрів Христиною Тимановською, котра не стала повертатися на батьківщину. Тренери, з вини яких білоруські учасниці естафети 4 по 400 метрів не пройшли необхідної кількості допінг-тестів і через це не були допущені до забігів, вирішили заявити у цій дисципліні Тимановську, при цьому із самою спортсменкою вони не порадилися.

Христина Тимановська

Спортсменка, дізнавшись про таке рішення, різко висловилася з цього приводу в соцмережах, після чого білоруська делегація зняла Тимановську зі змагань й вирішила відправити додому, пославшись на її "емоційно-психологічний стан". Представники білоруської опозиції та правозахисники висловили впевненість, що таке рішення прийняв особисто Олександр Лукашенко.

Тим часом 24-річна бігунка повідомила, що це робиться проти її волі, попросила підтримки з боку МОК і японської поліції та виявила бажання полетіти в Австрію. В результаті Тимановська прилетіла до Польщі, влада якої видала їй гуманітарну візу. Туди, побоюючись переслідувань, відправився з Мінська і її чоловік-тренер.

Польська влада в п'ятницю, 6 серпня, пообіцяла, що забезпечить бігунці умови для подальшої спортивної кар'єри. А МОК, вивчивши інцидент, відкликав олімпійські акредитації у двох тренерів збірної Білорусі, пов'язаних із справою Тимановської.

Перший трансгендер на Олімпіаді

Що стосується найуспішніших атлетів, то найбільше нагород у Токіо завоювали плавці - американець Кайлеб Дрессел (5 золотих) і австралійка Емма Маккеон (4 золота й 3 бронзи). Крім них, багато говорили ще про одну спортсменку. Ігри в Японії - перші, в яких взяв участь трансгендер, штангістка Лорел Хаббард з Нової Зеландії.

Лорел Хаббард

Хаббард до 35 років була чоловіком під ім'ям Гевін і виступала на міжнародних змаганнях з важкої атлетики. У 2012 році вона змінила стать, а в 2017 році завоювала срібло на чемпіонаті світу в категорії понад 90 кілограмів. Хоча в Токіо спортсменка не виконала жодної успішної спроби в ривку, не взявши стартової ваги, сама її участь викликала бурхливі дискусії. Багато хто стверджував, що це несправедливо щодо інших жінок-штангісток.

У російських ЗМІ на адресу Хаббард пролунало стільки критичних слів і в такій різкій формі, що на це звернули увагу навіть у Міжнародному олімпійському комітеті. МОК констатував, що в ток-шоу на російських телеканалах побільшало критичних коментарів щодо ЛГБТ-спортсменів, і заявив, що "дискримінації абсолютно немає місця на Олімпійських іграх".

Проблеми, що проявилися на Токійській Олімпіаді

Хоча боротьба за медалі, як це і завжди буває на Олімпіадах, не могла залишити байдужими вболівальників, треба визнати, що загалом інтерес до головних змагань на планеті, якими по праву вважаються Олімпійські ігри, помітно впав. Що й зафіксували відповідні заміри телеаудиторії.

Не в останню чергу цьому сприяла і перевантаженість програми Ігор - у Токіо розігрувались 339 комплектів медалей, в Ріо - 306. З'явилися такі екзотичні дисципліни як, наприклад, серфінг, скейтбординг та карате. Критики роздутої програми нарікали, що відбувається девальвація звання олімпійського чемпіона, й закликали скоротити програму.

Негативно на Олімпіаду вплинула й пандемія COVID-19. Аби запобігти сплеску заражень коронавірусною інфекцією, змагання відбувалися за порожніх трибун. Гіршого, на щастя, вдалося уникнути. Попри те, що кількість інфікованих у Токіо під час Ігор неодноразово била рекорди (5 серпня в місті зафіксували найбільший добовий приріст хворих - 5042 людини), загалом ситуація залишилася під контролем. При цьому і голова МОК Томас Бах, і прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга запевняли, що Олімпіада не впливає на зростання кількості інфікованих. Система протидії коронавірусу спрацювала дуже ефективно, а спортсмени змогли наповнити життям ці Ігри, зазначив Бах.

Тепер залишається тільки сподіватися, що на наступних літніх Олімпійських іграх у Парижі в 2024-му році все знову буде так, як і має бути на таких змаганнях - з переповненими трибунами й без масок.