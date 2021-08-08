У Токіо завершилися Олімпійські ігри

У Токіо в неділю, 8 серпня, завершилися Олімпійські ігри. Після яскравої церемонії о 22:07 за місцевим часом президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах (Thomas Bach) оголосив ігри закритими. Це були "ігри надії, солідарності та миру", наголосив він.

"У ці важкі часи ви даруєте світу найдорожчий подарунок - надію. Вперше з початку пандемії увесь світ зібрався разом", - сказав Бах у заключній промові. Згодом загасили олімпійський вогонь.

Як і під час церемонії відкриття, біля стадіону на мирний протест зібралася невелика група людей, повідомляє інформагенція dpa.

Під час церемонії закриття Олімпіади

Олімпійський прапор передали мерці Парижа Анн Ідальго, оскільки наступні Олімпійські ігри відбудуться у 2024 році у французькій столиці.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо відбулася за жорстких карантинних заходів. На трибунах не було глядачів, а спортсменам забороняли виходити в місто.

Олімпійський вогонь

Україна посіла в неофіційному медальному заліку Олімпіади 44 місце На рахунку українських спортсменів 19 медалей: одна золота, 6 срібних і 12 бронзових. Утім, за загальним числом нагород українці - 16-ті.

Медальний залік виграла збірна США, яка тривалий час відставала від Китаю. На рахунку американців 39 золотих, 40 срібних і 33 бронзові медалі. На другому місці - Китай (38 золотих, 32 срібних та 18 бронзових медалей). Треті - господарі Олімпіади - японці (27 золотих, 14 срібних та 17 бронзових медалей). Збірна Німеччини посіла дев'яте місце з 37 медалями (10 золотими, 11 срібними та 16 бронзовими).

Дивитись відео 06:44 Поділитись Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3yakX Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021)