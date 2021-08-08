У Токіо завершилися Олімпійські ігри

У Токіо в неділю, 8 серпня, завершилися Олімпійські ігри. Після яскравої церемонії о 22:07 за місцевим часом президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах (Thomas Bach) оголосив ігри закритими. Це були "ігри надії, солідарності та миру", наголосив він.
"У ці важкі часи ви даруєте світу найдорожчий подарунок - надію. Вперше з початку пандемії увесь світ зібрався разом", - сказав Бах у заключній промові. Згодом загасили олімпійський вогонь.
Як і під час церемонії відкриття, біля стадіону на мирний протест зібралася невелика група людей, повідомляє інформагенція dpa.
Під час церемонії закриття Олімпіади
Олімпійський прапор передали мерці Парижа Анн Ідальго, оскільки наступні Олімпійські ігри відбудуться у 2024 році у французькій столиці.
Нагадаємо, Олімпіада в Токіо відбулася за жорстких карантинних заходів. На трибунах не було глядачів, а спортсменам забороняли виходити в місто.
Олімпійський вогонь
Україна посіла в неофіційному медальному заліку Олімпіади 44 місце На рахунку українських спортсменів 19 медалей: одна золота, 6 срібних і 12 бронзових. Утім, за загальним числом нагород українці - 16-ті.
Медальний залік виграла збірна США, яка тривалий час відставала від Китаю. На рахунку американців 39 золотих, 40 срібних і 33 бронзові медалі. На другому місці - Китай (38 золотих, 32 срібних та 18 бронзових медалей). Треті - господарі Олімпіади - японці (27 золотих, 14 срібних та 17 бронзових медалей). Збірна Німеччини посіла дев'яте місце з 37 медалями (10 золотими, 11 срібними та 16 бронзовими).
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
2018: Олімпійські ігри в Пхьончхані
Олімпійські ігри - головна подія у світі спорту, до якої прикута увага уболівальників з усього світу. В останні роки за Олімпіадами уважно стежать не лише любителі спорту, але й екологи. За їхніми словами, підготовка до незабутніх спортивних видовищ завдає невиправної шкоди навколишньому середовищу.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Вирубка лісів під гірськолижні траси
Заради будівництва олімпійської гірськолижної траси в південнокорейському Чонсоні вирубали десятки тисяч дерев. Екологи забили на сполох: вік унікальних кам'яних берез складав понад 500 років, дерева слугували прихистком для рідкісних і таких, що перебувають під захистом, видів тварин. За іронією долі, у цьому районі навіть немає снігу - довелося використовувати штучний.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Якщо немає справжнього снігу
На зимових Олімпійських іграх без снігу не обійтися. Якщо його немає, схили вкривають штучним снігом із снігометів, як, наприклад, у Пхьончхані. Цей регіон розташований на одній широті з Сицилією, гори тут невисокі, зими холодні, але безсніжні. Ідеальним для гірських лиж Пхьончхан назвати не можна.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Сочі-2014: Один суцільний будмайданчик
За словами екологів, Олімпійські ігри в Сочі завдали більшої шкоди довкіллю, ніж будь-яка інша Олімпіада. Вирубка лісів, використання важкої техніки на території заповідників - весь регіон був перетворений не величезний будівельний майданчик. До обов'язків МОК входить захист навколишнього середовища, але в Сочі це нікого не цікавило, кажуть експерти.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Незаконне звалище
Під час будь-якого будівництва накопичується сміття. Довкола Сочі виросли цілі гори щебеню, який, за словами активістів, просто вивозили в кар'єри і колишні природні заповідники. Відходи від будівництва олімпійських об'єктів скидали навіть до водоохоронних зон, які є джерелами питної води для Сочі.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Ріо-де-Жанейро - 2016: забруднена вода
На літніх Олімпійських іграх у Бразилії спортсмени, які займаються водними видами спорту, побоювалися за своє здоров'я. Змагання з вітрильного спорту відбувалися у бухті Гуанабара, відмомій також як "вигрібна яма". Вода в бухті кишіла патогенними мікроорганізмами. Зараз, через півтора року після Олімпіади, тут мало що змінилося.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Пекін - 2008: хмара смогу
Результатом підготовки до літніх Олімпійських ігор у Пекіні стало жахливе забруднення повітря. В останні місяці перед початком Олімпіади головний стадіон міста тонув у густому мареві. Через смог неможливо було розгледіти верхні поверхи пекінських хмарочосів. Лікарі попереджали спортсменів про проблеми дихальних шляхів.
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Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Токіо - 2020: зміни на краще?
Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у Японії. У 2017 році була проведена перевірка якості води в затоці Одайба, де проходитимуть змагання з плавання і тріатлону. Дослідження виявили надзвичайно високу концентрацію бактерій. Організатори Олімпіади в Токіо вважають, що забруднюючі речовини потрапили у воду через велику кількість атмосферних опадів.
Автор: Бріґітте Остерат, Марина Барановська, Наталія Мехед