Олімпіада в Токіо: електронна фіксація результатів на рівні фантастики

Останні п'ять метрів запливу. Голови плавців заринають і виринають із води, повсюди бризки, рук практично не видно. Хто приплив першим? Плавці, тренери, журналісти - всі дивляться на табло з результатами запливу на 100 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді-2020 в Токіо. Переможний результат - 47,02 секунди. Першим приплив Кайлеб Дрессел зі США - він випередив австралійця Кайла Чалмерса на шість сотих секунди. Такий результат встановити без допомоги техніки неможливо.

На Олімпіаді в Токіо Кайлеб Дрессел випередив суперника на шість сотих секунди

Водночас саме від рішення про те, хто переміг і з яким результатом, залежить дуже багато: медалі, слава, а також гроші. "Ми не маємо права припускатися помилок. На нас лежить особлива відповідальність", - каже Ален Зобріст, директор компанії Swiss Timing, яка починаючи від Олімпійських ігор 1932 року у Лос-Анджелесі відповідає за часові заміри під час змагань. "Зрештою, атлетів не можна попросити повторити змагання", - іронізує він.

Наскільки точно можна виміряти результат у спорті?

У плаванні ще з 1968 року застосовують спеціальну панель, якої має торкнутися плавець, коли дістанеться фінішу. Тобто плавці, таким чином, самі зупиняють секундомір. "Цю техніку, яку зараз, до речі, використовують і в спортивному скелелазінні, ми протягом років покращували. Але принцип залишається той самий", - пояснює Зобріст.

Читайте також: Олімпіада в Токіо: скільки грошей отримують спортсмени за олімпійське золото

Те, що шість сотих секунди вирішують долю медалей, кваліфікацій чи дискваліфікацій, видається курйозним. Приміром, 1972 року американський плавець Тім Маккі програв у фіналі комплексного плавання на 400 метрів шведу Гуннару Ларссону з відривом у дві тисячні секунди. Це два міліметри - у воді.

Директор Swiss Timing Ален Зобріст

"Ми можемо робити заміри з точністю до мільйонної секунди. Але прилади налаштовують відповідно до вимог тієї чи іншої спортивної організації", - каже Ален Зобріст. Тоді Міжнародна федерація плавання вирішила, що заміри проводитимуться лише до сотої секунди. Це призвело до того, що за результатами запливу на 100 метрів батерфляєм серед чоловіків на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро бронзову медаль здобули одразу три плавці - Майкл Фелпс, Чад ле Клос і Ласло Чех, адже всі вони мали однаковий результат з точністю до сотої секунди. У видах спорту з більшими швидкостями, за правилами, замірюють результат із точністю до тисячної секунди. Приміром, так відбувається у велоспорті.

Фотофініш

Окрім як за допомогою секундоміра, побачити, наскільки близько одна від одної може бути перемога і поразка, можна також за допомогою фотофінішу. Іноді він навіть допомагає встановити результат з іще більшою точністю. Приміром, під час велозабігу чоловіків на трасі у підніжжя гори Фудзі визначити переможця визначити було легко. Натомість хто був другим - бельгієць Ваут ван Ерт (на фото згори) чи словенець Тадей Погачар?

Фотофініш: Ваут ван Ерт та Тадей Погачар на фініші велозабігу

Під час фотофінішу камера робить 10 тисяч знімків перших п'яти міліметрів лінії фінішу - на секунду. Потім фото накладають одне на одне. Так і отримують фінішне фото, яке більшість знає з телетрансляцій змагань.

Читайте також: Жіночий одяг у професійному спорті: курс на десексуалізацію?

"Майже завжди щонайпізніше за 15 секунд після фінішу ми маємо результат і дані фотофінішу", - каже Зобріст. Ці дані після цього завжди перевіряють і затверджують офіційні судді змагань.

Коли старт вважається фальстартом?

Більшої справедливості вдалося досягти за допомогою прогресу в техніці, яка подає стартовий сигнал. Якщо раніше перевагу мали ті, хто був поблизу пістолета, який робив стартовий постріл, оскільки вони чули його мінімально раніше за інших, то сьогодні пістолет з'єднаний із динаміками. Вони стоять позаду кожної стартової позиції, тож сигнал усі чують одночасно.

Читайте також: Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків

Більшість спортсменів вітає технічні нововведення, адже вони забезпечують об'єктивні та справедливі результати змагань. Натомість новими розробками, які застосовуються на стартових колодках під час бігу, задоволені не всі. Йдеться про сенсори, які встановлюються на колодках і повинні замірювати час реакції бігунів.

Сенсори на стартових колодках допомагають визначити фальстарт

Зобріст пояснює: "Хто стартує швидше ніж за десяту секунди після пострілу, того дискваліфікують". Адже фізично так швидко відреагувати на звук неможливо, каже він. Але це трапляється у легкій атлетиці досить часто, приміром під час фінального забігу на 100 метрів серед чоловіків британець Жарнел Г'юз вибув дочасно.

Загалом на Олімпіаді в Токіо 350 табло з результатами. Для них було прокладено 200 кілометрів дротів. Усе це обладнання важить 400 тонн. За бездоганну роботу техніки відповідають 530 фахівців та 900 волонтерів. Але головне на Олімпійських іграх - це особисті історії, змагальний дух атлетів, їхні незабутні емоції - всього цього техніка дати не може. Привести в дію ці речі можуть лише самі спортсменки й спортсмени.