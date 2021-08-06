 Олімпіада в Токіо: Україна здобула 19 медалей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2021

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Новини

Олімпіада в Токіо: Україна здобула 19 медалей

Олімпійські ігри в Токіо добігли кінця. Україна на них завоювала 19 медалей: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.

Медалі токійської Олімпіади

Медалі токійської Олімпіади

Церемонія закриття Олімпійських ігор почалася в неділю, 8 серпня, в Токіо. Збірна України посіла в загальному медальному заліку Олімпіади 44 позицію. На рахунку українських спортсменів 19 медалей: одна золота, 6 срібних і 12 бронзових.

Медальний залік виграла збірна США, яка тривалий час відставала від Китаю. На рахунку американців 39 золотих, 40 срібних і 33 бронзові медалі. На другому місці - Китай (38 золотих, 32 срібних та 18 бронзових медалей). Треті - господарі Олімпіади - японці (27 золотих, 14 срібних та 17 бронзових медалей). Збірна Німеччини посіла дев'яте місце з 37 медалями (10 золотими, 11 срібними та 16 бронзовими).

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Українські олімпійці на токійській Олімпіаді перевершили результат Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород). За загальною кількістю здобутих у Токіо медалей Україна потрапила до першої двадцятки збірних, зазначає Національний олімпійський комітет України.

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