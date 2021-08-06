 Ярослава Магучіх завоювала бронзу в стрибках у висоту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2021

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Новини

Ярослава Магучіх завоювала бронзу в стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла третє місце у змаганнях зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо. Ірина Геращенко стала четвертою, а Юлія Левченко - восьмою.

Ярослава Магучіх на Олімпіаді в Токіо

Ярослава Магучіх на Олімпіаді в Токіо

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на Олімпійських іграх у Токіо в суботу, 7 серпня, посіла третє місце у змаганнях зі стрибків у висоту. Вона здолала планку на висоті рівно 2 метри. Висота в 2 метри 2 сантиметри та 2 метри 4 сантиметри 19-річній українці не підкорилися. 

Перемогу у змаганнях здобула триразова чемпіонка світу, росіянка Марія Ласіцкене (2,04 метра), срібло - у австралійки Ніколи Макдермотт (2,02 метра). У фіналі брали участь ще дві українських стрибунки. Ірина Геращенко посіла четверте місце, а Юлія Левченко - восьме.

Раніше цього ж дня українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова виграли срібні медалі у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів. Також український боксер Олександр Хижняк завоював срібну медаль у вазі до 75 кілограмів. Він програв у фіналі представнику Бразилії Еберту Соузі. Тим часом збірна України з артистичного плавання завоювала бронзову медаль у командних змаганнях.

Загалом українська команда вже завоювала 18 медалей: одну золоту, 5 срібних і 12 бронзових.

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