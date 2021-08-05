Олімпіада в Токіо: в України побільшало медалей

Українець Станіслав Горуна у п'ятницю, 6 серпня, завоював бронзову медаль у карате на Олімпіаді в Токіо. Згідно з оприлюдненими на сайті Олімпіади результатами, українець у півфінальному матчі поступився італійцю Луїджі Буса з рахунком 0:3.

"Каратист Станіслав Горуна, який виступає в куміте у ваговій категорії до 75 кілограмів, приносить Україні 10-у бронзову медаль і 14-у в загальному нагороду Ігор в Токіо 2020", - повідомляє Національний олімпійський комітет України.

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Сам спортсмен зазначив, що зараз незадоволений результатом і своїм виступом.

Як повідомлялось, 5 серпня українка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль в карате на Олімпіаді в Токіо.

Загалом українські спортсмени здобули 14 олімпійських нагород, зокрема три срібні й одну золоту.