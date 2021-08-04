Українські синхроністки завоювали бронзу Олімпіади в групових вправах

Збірна України з артистичного плавання в суботу, 7 серпня, завоювала бронзову медаль у командних змаганнях на Олімпіаді-2020 в Токіо. Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко та Єлизавета Яхно зуміли посісти третє місце за сумою двох виступів у технічній та довільній програмах. Переможцями стали представниці Олімпійського комітету Росії, другі - китаянки.

Як зазначив у повідомленні в соцмережі Twietter Національний олімпійський комітет України (НОК), це - перша медаль у групі в історії українського артистичного плавання, і друга - в Токіо. Бронзовими призерками у артистичному плаванні на цій Олімпіаді став дует Марти Федіної та Анастасії Савчук.

Раніше цього ж дня українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова виграли срібні медалі у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів. Також український боксер Олександр Хижняк завоював срібну медаль у вазі до 75 кілограмів. Він програв у фіналі представнику Бразилії Еберту Соузі.

Загалом українська команда вже завоювала 17 медалей: одну золоту, 5 срібних і 11 бронзових.