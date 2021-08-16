У Токіо відкрилися Паралімпійські ігри

Літні Паралімпійські ігри, перенесені з 2020 на 2021 рік, відкрилися у вівторок, 24 серпня, у Токіо. Церемонія відкриття відбулася на Національному олімпійському стадіоні в Токіо. Імператор Японії Нарухіто оголосив Паралімпійські ігри відкритими.

Через обмеження, що покликані боротися з поширенням коронавірусної інфекції в Японії, глядачів на стадіон не пустили. Від самого ранку за токійським часом біля будівлі стадіону діяли обмеження на проїзд автотранспорту та чергували правоохоронці. Організатори зазначають, що основною темою для церемонії відкриття обрано концепт We Have Wings (з англ. "Ми маємо крила"). За їхніми словами, цю тему обрано для того, щоб підвищити обізнаність щодо мужності паралімпійців, які намагаються "розправити крила незалежно від того, звідки дме вітер".

Церемонія відкриття Паралімпійських ігор у Токіо

На церемонії відкриття організатори пронесли прапор Афганістану, хоча спортсмени з цієї країни не братимуть участі в Іграх через те, що не змогли прилетіти до Токіо з огляду на кризову ситуацію в Афганістані. Участь в Іграх візьмуть близько 4400 атлетів зі 161 країни. Крім національних команд, у Паралімпіаді бере участь Паралімпійська команда біженців, яка складається з шести атлетів. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українські атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. В Токіо розіграють 540 комплектів нагород. Паралімпійські ігри, як і Олімпійські ігри, що завершилися раніше, відбудуться переважно без глядачів через ситуацію з поширенням коронавірусу. Паралімпіада в Токіо триватиме з 24 серпня до 5 вересня.