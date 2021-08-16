 У Токіо відкрилися Паралімпійські ігри | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Токіо відкрилися Паралімпійські ігри

Участь в Паралімпійських Іграх візьмуть близько 4400 атлетів зі 161 країни. У змаганнях братимуть участь 143 українські атлети.

Відкриття Паралімпійських ігор у Токіо

Відкриття Паралімпійських ігор у Токіо

Літні Паралімпійські ігри, перенесені з 2020 на 2021 рік, відкрилися у вівторок, 24 серпня, у Токіо. Церемонія відкриття відбулася на Національному олімпійському стадіоні в Токіо. Імператор Японії Нарухіто оголосив Паралімпійські ігри відкритими.

Через обмеження, що покликані боротися з поширенням коронавірусної інфекції в Японії, глядачів на стадіон не пустили. Від самого ранку за токійським часом біля будівлі стадіону діяли обмеження на проїзд автотранспорту та чергували правоохоронці. Організатори зазначають, що основною темою для церемонії відкриття обрано концепт We Have Wings (з англ. "Ми маємо крила"). За їхніми словами, цю тему обрано для того, щоб підвищити обізнаність щодо мужності паралімпійців, які намагаються "розправити крила незалежно від того, звідки дме вітер".

Церемонія відкриття Паралімпійських ігор у Токіо

Церемонія відкриття Паралімпійських ігор у Токіо

На церемонії відкриття організатори пронесли прапор Афганістану, хоча спортсмени з цієї країни не братимуть участі в Іграх через те, що не змогли прилетіти до Токіо з огляду на кризову ситуацію в Афганістані. Участь в Іграх візьмуть близько 4400 атлетів зі 161 країни. Крім національних команд, у Паралімпіаді бере участь Паралімпійська команда біженців, яка складається з шести атлетів. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українські атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. В Токіо розіграють 540 комплектів нагород. Паралімпійські ігри, як і Олімпійські ігри, що завершилися раніше, відбудуться переважно без глядачів через ситуацію з поширенням коронавірусу. Паралімпіада в Токіо триватиме з 24 серпня до 5 вересня.

Дивитись відео 01:38

Чому олімпійський чемпіон в’яже на змаганнях? (03.08.2021)

Також за темою

Ein Mann geht an den Logos der Olympischen Spiele 2020 und der Paralympischen Spiele 2020 vorbei. Die Nachfrage nach Tickets für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio (25. August bis 6. September) übersteigt das Angebot deutlich. +++ dpa-Bildfunk +++

Паралімпійські ігри в Токіо відбудуться без глядачів 16.08.2021

Паралімпійські ігри, які розпочнуться в японській столиці 24 серпня, відбудуться, як і Олімпіада, без глядачів.

Ein Mann geht an den Logos der Olympischen Spiele 2020 und der Paralympischen Spiele 2020 vorbei. Die Nachfrage nach Tickets für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio (25. August bis 6. September) übersteigt das Angebot deutlich. +++ dpa-Bildfunk +++

Українських паралімпійців провели на ігри в Токіо 12.08.2021

У складі паралімпійської збірної України 143 атлети, які змагатимуться за медалі у 15-ти видах спорту.

A reporter gestures as he walks past the logos of Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games after a press conference at the Tokyo 2020 headquarters in Tokyo on March 30, 2020. - The postponed Tokyo 2020 Olympics will open on July 23, 2021, organisers said on March 30, announcing the new date after the Games were delayed because of the coronavirus pandemic. The decision comes less than a week after organisers were forced to delay the Games under heavy pressure from athletes and sports federations as the global outbreak took hold. (Photo by Behrouz MEHRI / AFP) (Photo by BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images)

COVID-19: в Японії стурбовані ситуацією перед Паралімпіадою 12.08.2021

У Токіо за добу виявили 4989 заражень коронавірусом - епідемія "вийшла з-під контролю", вважають експерти. Режим надзвичайної ситуації у столиці Японії триватиме до 1 вересня.

Реклама

Докладно

Ukraine | Parade zum Tag der Unabhängigkeit in Kiew

День незалежності України і перший парад Зеленського

Як пройшов масштабний військовий парад у центрі Києва - в репортажі DW.  

логотип МВФ

МВФ виділив світу $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд

Міжнародний валютний фонд виділив на підтримку світової економіки рекордні 650 мільярдів доларів.  