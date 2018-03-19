 Паралімпійські ігри в Токіо відбудуться без глядачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2021

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Паралімпійські ігри в Токіо відбудуться без глядачів

Паралімпійські ігри, які розпочнуться в японській столиці 24 серпня, відбудуться, як і Олімпіада, без глядачів.

Паралімпійські ігри почнуться в Токіо 24 серпня

Паралімпійські ігри почнуться в Токіо 24 серпня

Літні Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть, як і Олімпіада, що звершилася 8 серпня, без глядачів. Відповідне рішення у понеділок, 16 серпня, ухвалили організатори на зустрічі з Міжнародним паралімпійським комітетом, місцевою владою та урядом Японії. Виняток зроблять лише для школярів у рамках освітньої програми, яку проводить уряд: вони зможуть дивитися змагання, якщо місцева влада надасть відповідний дозвіл після консультацій з батьками, повідомляє інформагенція dpa

Участь у Паралімпіаді, яка розпочнеться 24 серпня, візьмуть близько 4400 спортсменів із 160 країн. Команда з Афганістану скасувала свою участь через критичну ситуацію у країні.

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Через погіршення ситуації з коронавірусом влада Японія хоче подовжити дію надзвичайного стану в Токіо та ще п'яти регіонах до 12 вересня та поширити надзвичайний стан ще на сім префектур. "Зростання кількості інфікувань досягло тривожного високого рівня", - наголосив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга. Наразі повністю вакцинована лише третина населення Японії.

Як зазначив президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс, Олімпіада показала, що ігри можна проводити безпечно попри пандемію. Втім, кожен повинен залишатися "пильним" і дотримуватися правил, наголосив Парсонс.

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