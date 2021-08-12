 Українських паралімпійців провели на ігри в Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2021

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Українських паралімпійців провели на ігри в Токіо

У складі паралімпійської збірної України 143 атлети, які змагатимуться за медалі у 15-ти видах спорту.

Паралімпійські ігри у Токіо пройдуть з 24 серпня по 5 вересня

Паралімпійські ігри у Токіо пройдуть з 24 серпня по 5 вересня

У Києві у четвер, 12 серпня, відбулася церемонія проводів української паралімпійської збірної на літні Паралімпійські ігри в Токіо.

Як повідомив цього дня Національний комітет спорту інвалідів України, у складі української збірної виступлять 143 спортсмени, які змагатимуться у 15-ти з 22 видів спорту, представлених на Паралімпіаді. У комітеті зазначають, що найбільшим числом атлетів у збірній представлені Дніпропетровська, Рівненська та Харківська області. Загалом на літніх Паралімпійських іграх у Токіо, які відбудуться з 24 серпня по 5 вересня, розіграють 540 комплектів нагород. Очікується участь представників 168 країн світу.

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У церемонії проводів українських паралімпійців взяв участь і президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською. У своєму виступі президент України зазначив, що для нього та для дружини - "честь" бути присутнім на такій церемонії. "Ви - наша гордість і слава, нашого спорту, нашої країни України, нашої волі й духу. І кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей", - зазначив Зеленський, йдеться у повідомленні пресслужби президента України.

Він висловив упевненість, що після Паралімпіади в Токіо число медалей, які українські паралімпійці завоювали на літніх та зимових іграх, перевищить 400 - зараз медалей 374.

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"Незалежно від результату, я вважаю, що всі ви - вже чемпіони, вже переможці. (…) І я вірю, що ви вкотре підтвердите це в найближчі два тижні в Японії", - зазначив Зеленський.

Він також запевнив паралімпійців у подальшій підтримці з боку держави.

  • Німецький велосипедист Ганс-Петер Дурст

    Успіхи і трагедії Паралімпіади в Ріо

    Подвійне золото Німеччини

    Німецька команда цьогоріч здобула менше нагород на Паралімпіаді, ніж сподівалася. Утім, і серед виступів німецьких атлетів не обійшлося без приємних сюрпризів. Подвійне золото велосипедиста Ганса-Петера Дурста стало одним із них. Він став переможцем у категоріях Т1-Т2 одразу в двох дисциплінах - роздільний старт та шосейний велоспорт.

  • Єлизавета Мерешко, Ріо-2016

    Успіхи і трагедії Паралімпіади в Ріо

    Історичний результат України

    Україна в Ріо зуміла перевершити усі попередні досягнення. Зі 117 медалями, з яких 41 - золота, українська збірна вперше потрапила до трійки лідерів. Особливо відзначилися плавці. Одразу кільком із них вдалося здобути по два, три, а то й чотири "золота". Рекорд за кількістю медалей встановила Єлизавета Мерешко, здобувши "золото" на 50-,100- та 400-метрівках вільним стилем та 100-метрівці брасом.

  • Китайський спринтер Ху Джіанвен

    Успіхи і трагедії Паралімпіади в Ріо

    Нездоланний розрив

    Переможцем загального медального заліку традиційно стала збірна Китаю. Здобувши 239 медалей, з яких 107 - золоті, вона випередила свою безпосередню конкурентку Великобританію майже вдвічі. Найбільше "золота" КНР принесли легкоатлети і плавці. Приміром, Ху Джіанвен не лише здобув дві золоті медалі, але й встановив світовий рекорд на стометрівці в класі T38 з результатом 10,74 секунди.

  • Бетані Ферт

    Успіхи і трагедії Паралімпіади в Ріо

    Найбільші конкуренти українців

    Британська параолімпійська збірна випередила українську на 23 "золота", здобувши всього 147 нагород, з яких 64 - золоті. Подвійні переможці не були рідкістю і для команди з Туманного Альбіону. А плавчині Бетані Ферт вдалося вибороти аж три "золота" - на дистанціях 200 метрів комплексом, 100-метрівці на спині та 200-метрівці вільним стилем.

  • Російський прапор в руках білоруса Андрія Фомочкіна

    Успіхи і трагедії Паралімпіади в Ріо

    Штраф за триколор

    На відміну від традиційної Олімпіади, на Паралімпійський Іграх в Ріо російська збірна не була представлена взагалі - через допінговий скандал. Утім, під час відкриття Ігор прапор Росії все ж таки побачити вдалося - в руках білоруса Андрія Фомочкіна. За це він зрештою отримав покарання у вигляді позбавлення акредитації.

  • Бразильські фанати на Паралімпіаді в Ріо

    Успіхи і трагедії Паралімпіади в Ріо

    Неперевершені фанати-господарі

    Великих спортивних здобутків господарі Паралімпіади бразильці цьогоріч показали не дуже багато. Хоч збірна і здобула 14 золотих медалей, цей результат вивів її лише на 8 місце у загальному медальному заліку за підсумками Ігор.Тим не менше, бразильські фанати були неперевершеними і палко підтримували атлетів зі всіх країн світу.

  • Іранець Бахман Гольбарнеджад трагічно загинув у Ріо

    Успіхи і трагедії Паралімпіади в Ріо

    Трагедія іранської команди

    Паралімпіада-2016 замап'яталася глядачам не лише приємними, але й трагічними моментами. Іранський велоспортсмен Бахман Гольбарнеджад не вижив після невдалого падіння під час заїзду в Ріо 17 вересня - на повороті він вилетів,зі свого велосипеда, вдарившись головою в камінь. Попри спроби лікарів врятувати його життя, 48-річний атлет помер у лікарні.

  • Прапор Паралімпіади було урочисто передано губернаторці Токіо

    Успіхи і трагедії Паралімпіади в Ріо

    Прощавай, Ріо! - Привіт, Токіо!

    Під час урочистого закриття Паралімпіади-2016, яке тривало понад 2,5 години, паралімпійський прапор було передано наступним господарям Ігор, які відбудуться 2020 року. Тоді Олімпіаду та Паралімпіаду прийматиме японська столиця Токіо. Естафету перейняла губернаторка префектури Токіо Юріко Коїке.

    Автор: Данило Білик


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