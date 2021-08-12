Українських паралімпійців провели на ігри в Токіо

У Києві у четвер, 12 серпня, відбулася церемонія проводів української паралімпійської збірної на літні Паралімпійські ігри в Токіо.

Як повідомив цього дня Національний комітет спорту інвалідів України, у складі української збірної виступлять 143 спортсмени, які змагатимуться у 15-ти з 22 видів спорту, представлених на Паралімпіаді. У комітеті зазначають, що найбільшим числом атлетів у збірній представлені Дніпропетровська, Рівненська та Харківська області. Загалом на літніх Паралімпійських іграх у Токіо, які відбудуться з 24 серпня по 5 вересня, розіграють 540 комплектів нагород. Очікується участь представників 168 країн світу.

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У церемонії проводів українських паралімпійців взяв участь і президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською. У своєму виступі президент України зазначив, що для нього та для дружини - "честь" бути присутнім на такій церемонії. "Ви - наша гордість і слава, нашого спорту, нашої країни України, нашої волі й духу. І кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей", - зазначив Зеленський, йдеться у повідомленні пресслужби президента України.

Він висловив упевненість, що після Паралімпіади в Токіо число медалей, які українські паралімпійці завоювали на літніх та зимових іграх, перевищить 400 - зараз медалей 374.

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"Незалежно від результату, я вважаю, що всі ви - вже чемпіони, вже переможці. (…) І я вірю, що ви вкотре підтвердите це в найближчі два тижні в Японії", - зазначив Зеленський.

Він також запевнив паралімпійців у подальшій підтримці з боку держави.