США планують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні

США оголошують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні. Про це у понеділок, 6 грудня, під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Таке рішення ухвалене адміністрацією після кількамісячних роздумів над своєю позицією щодо Олімпійських ігор, які прийматиме Китай. США звинувачують країну у "геноциді" уйгурських мусульман у північно-західному регіоні Синьцзян.

"Я не думаю, що це правильно - карати спортсменів, які тренувалися і готувались до цього часу. Але ми вважаємо, що можемо надіслати достатньо чіткий сигнал, не делегуючи офіційних представників США", - повідомила Псакі. Вона додала, що спортсмени матимуть стовідсоткову підтримку адміністрації, і пояснила, що делегування офіційних представників країни означатиме підтримку офіційної політики Китаю щодо уйгурів, з якою США категорично не згодні.

МОК поважає рішення США

Міжнародний олімпійський комітет у своєму коментарі для AFP назвав рішення США щодо неучасті дипломатичних представників "суто політичним рішенням для кожного уряду, яке МОК як політично нейтральна організація повністю поважає". Оскільки американські атлети братимуть участь у змаганнях, МОК вважає це сигналом того, що спорт вищий за політику, і з радістю приймає цю позицію.

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Речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян звинуватив американських політиків у небажанні відвідати заходи, на яких Китай сподівається продемонструвати економічний розвиток і технологічну майстерність. Він також назвав це "політичною провокацією", проте не згадав про жодні наміри щодо відповіді на такий бойкот США, повідомляє АP.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.