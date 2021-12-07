 США планують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні | NRS-Import | DW | 07.12.2021

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NRS-Import

США планують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні

Адміністрація президента США Джо Байдена не надсилатиме на зимові Олімпійські ігри своїх дипломатичних представників, але спортсмени візьмуть участь у змаганнях.

China | Vor den Olympischen Winterspielen in Peking

Китай готується до проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні

США оголошують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні. Про це у понеділок, 6 грудня, під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Таке рішення ухвалене адміністрацією після кількамісячних роздумів над своєю позицією щодо Олімпійських ігор, які прийматиме Китай. США звинувачують країну у "геноциді" уйгурських мусульман у північно-західному регіоні Синьцзян.

"Я не думаю, що це правильно - карати спортсменів, які тренувалися і готувались до цього часу. Але ми вважаємо, що можемо надіслати достатньо чіткий сигнал, не делегуючи офіційних представників США", - повідомила Псакі. Вона додала, що спортсмени матимуть стовідсоткову підтримку адміністрації, і пояснила, що делегування офіційних представників країни означатиме підтримку офіційної політики Китаю щодо уйгурів, з якою США категорично не згодні.

МОК поважає рішення США

Міжнародний олімпійський комітет у своєму коментарі для AFP назвав рішення США щодо неучасті дипломатичних представників "суто політичним рішенням для кожного уряду, яке МОК як політично нейтральна організація повністю поважає". Оскільки американські атлети братимуть участь у змаганнях, МОК вважає це сигналом того, що спорт вищий за політику, і з радістю приймає цю позицію.

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Речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян звинуватив американських політиків у небажанні відвідати заходи, на яких Китай сподівається продемонструвати економічний розвиток і технологічну майстерність. Він також назвав це "політичною провокацією", проте не згадав про жодні наміри щодо відповіді на такий бойкот США, повідомляє АP.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.

  • Олімпійське село в південнокорейському Каннині

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    2018: Олімпійські ігри в Пхьончхані

    Олімпійські ігри - головна подія у світі спорту, до якої прикута увага уболівальників з усього світу. В останні роки за Олімпіадами уважно стежать не лише любителі спорту, але й екологи. За їхніми словами, підготовка до незабутніх спортивних видовищ завдає невиправної шкоди навколишньому середовищу.

  • Будівництво гірськолижної траси в Чонсоні

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Вирубка лісів під гірськолижні траси

    Заради будівництва олімпійської гірськолижної траси в південнокорейському Чонсоні вирубали десятки тисяч дерев. Екологи забили на сполох: вік унікальних кам'яних берез складав понад 500 років, дерева слугували прихистком для рідкісних і таких, що перебувають під захистом, видів тварин. За іронією долі, у цьому районі навіть немає снігу - довелося використовувати штучний.

  • Гірські схили в Пхьончхані

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Якщо немає справжнього снігу

    На зимових Олімпійських іграх без снігу не обійтися. Якщо його немає, схили вкривають штучним снігом із снігометів, як, наприклад, у Пхьончхані. Цей регіон розташований на одній широті з Сицилією, гори тут невисокі, зими холодні, але безсніжні. Ідеальним для гірських лиж Пхьончхан назвати не можна.

  • Будівництво спортивного комплексу в Сочі перед Олімпійськими іграми

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Сочі-2014: Один суцільний будмайданчик

    За словами екологів, Олімпійські ігри в Сочі завдали більшої шкоди довкіллю, ніж будь-яка інша Олімпіада. Вирубка лісів, використання важкої техніки на території заповідників - весь регіон був перетворений не величезний будівельний майданчик. До обов'язків МОК входить захист навколишнього середовища, але в Сочі це нікого не цікавило, кажуть експерти.

  • Активіст-еколог Ольга Носковець

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Незаконне звалище

    Під час будь-якого будівництва накопичується сміття. Довкола Сочі виросли цілі гори щебеню, який, за словами активістів, просто вивозили в кар'єри і колишні природні заповідники. Відходи від будівництва олімпійських об'єктів скидали навіть до водоохоронних зон, які є джерелами питної води для Сочі.

  • Забруднена вода в бухті Гуанабара в Бразилії

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Ріо-де-Жанейро - 2016: забруднена вода

    На літніх Олімпійських іграх у Бразилії спортсмени, які займаються водними видами спорту, побоювалися за своє здоров'я. Змагання з вітрильного спорту відбувалися у бухті Гуанабара, відмомій також як "вигрібна яма". Вода в бухті кишіла патогенними мікроорганізмами. Зараз, через півтора року після Олімпіади, тут мало що змінилося.

  • Смог у Пекіні

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Пекін - 2008: хмара смогу

    Результатом підготовки до літніх Олімпійських ігор у Пекіні стало жахливе забруднення повітря. В останні місяці перед початком Олімпіади головний стадіон міста тонув у густому мареві. Через смог неможливо було розгледіти верхні поверхи пекінських хмарочосів. Лікарі попереджали спортсменів про проблеми дихальних шляхів.

  • Діти купаються у затоці Одайба в Японії

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Токіо - 2020: зміни на краще?

    Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у Японії. У 2017 році була проведена перевірка якості води в затоці Одайба, де проходитимуть змагання з плавання і тріатлону. Дослідження виявили надзвичайно високу концентрацію бактерій. Організатори Олімпіади в Токіо вважають, що забруднюючі речовини потрапили у воду через велику кількість атмосферних опадів.

    Автор: Бріґітте Остерат, Марина Барановська, Наталія Мехед