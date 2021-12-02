WTA призупиняє всі турніри в Китаї через ситуацію з тенісисткою Пен Шуай

Жіноча тенісна асоціація (WTA) призупиняє проведення на території Китаю будь-яких змагань під її егідою через занепокоєння щодо безпеки китайської тенісистки Пен Шуай. Про це йдеться у заяві глави асоціації Стіва Саймона на сайті WTA.

"За повної підтримки ради директорів WTA я оголошую про негайне призупинення всіх турнірів WTA у Китаї, включаючи Гонконг", - повідомив Саймон. Він зазначив, що не розуміє, як може просити спортсменок змагатися у Китаї, коли "Пен Шуай не дозволяють вільно спілкуватися і, мабуть, на неї чинять тиск, щоб вона спростувала її заяву про сексуальне насильство".

"Враховуючи поточний стан справ, я також дуже стурбований ризиками, з якими можуть стикнутися всі наші гравці та співробітники, якщо ми проведемо змагання у Китаї у 2022 році", - додав глава WTA.

Зникнення тенісистки після посту в соцмережі

35-річна Пен Шуай, колишня перша ракетка світу у парному розряді, 2 листопада опублікувала у своєму акаунті в соцмережі Weibo пост зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях на адресу Чжана Гаолі, який з 2013 по 2018 роки обіймав посаду першого віцепрем'єра КНР. Невдовзі повідомлення було видалено, а тенісистка перестала виходити на зв'язок.

Європейський Союз, ООН, Сполучені Штати та Великобританія закликали владу Китаю надати інформацію про те, де і в якому стані перебуває Пен Шуай.

Президент МОК Томас Бах провів відеодзвінок з Пен Шуай 21 листопада

21 листопада головний редактор державної газети КНР Global Times повідомив у своєму мікроблозі Twitter, що Пен Шуай з'явилася на публіці. До свого посту він прикріпив відеозапис, на якому Пен Шуай як гостя бере участь у турнірі в Пекіні. Того ж дня у пресслужбі Міжнародного олімпійського комітету повідомили, що президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) провів 30-хвилинну відеорозмову з тенісисткою, щоб переконатися, що дівчина перебуває в безпеці.

"Хоча ми тепер знаємо, де Пен Шуай, у мене є серйозні сумніви в тому, що вона вільна, перебуває в безпеці і не піддається цензурі, примусу та залякуванню", - йдеться у заяві глави WTA.