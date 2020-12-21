 ООН: Сотням мільйонів жінок у світі не належать їхні власні тіла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2021

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ООН: Сотням мільйонів жінок у світі не належать їхні власні тіла

У 57 країнах світу приблизно половина жінок не може розпоряджатися власним тілом, встановили у Фонді ООН у галузі народонаселення.

Мільйонам жінок у світі вказують інші люди, що робити з їхніми тілами

Мільйонам жінок у світі вказують інші люди, що робити з їхніми тілами

Близько половини жінок у 57 країнах світу, більшість з яких знаходяться в Африці на південь від Сахари, 

позбавлені свободи самостійно розпоряджатися своїм власним тілом. Про це йдеться у звіті Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) My Body is My Own, оприлюдненому у середу, 14 квітня.

У звіті вказується на такі порушення прав жінок, як зґвалтування, примусова стерилізація, тести на незайманість та обрізання зовнішніх жіночих статевих органів. Також до переліку протиправних дій, що позбавляють жінок права розпоряджатися власним тілом, зараховуються так звані вбивства "честі", примусовий та ранній шлюб, примусове запліднення або здійснення абортів.

"По суті сотням мільйонів жінок та дівчат не належать їхні власні тіла. Їхніми життями керують інші люди", - зауважила виконавча директорка UNFPA Наталія Канем. До переліку тих, хто позбавляє цих жінок права розпоряджатися своїм власним тілом, належать їхні партнери, члени родини, суспільство та влада країн, де вони живуть.

За словами Канем, така несправедливість часто базується на структурних та суспільних проблемах, таких як соціальні табу довкола питання сексу (для жінок), а також патріархальний уклад життя, який панує у низці країн. Це призводить до того, що вибором жінок керують інші члени родини чоловічої статі, додає Наталія Канем.

Безкарне насильство над жінками

Вона вказує на те, що позбавлення жінки права розпоряджатися власним тілом лише посилює нерівність та насильство на тлі гендерної дискримінації, що є корінням цієї проблеми.

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"Деякі види насильства, такі як зґвалтування, можуть бути криміналізовані, але за їх скоєння не завжди притягають до відповідальності. Інші види насильства є взагалі безкарними, тому що вони посилені нормами, практиками та законами, які діють у суспільстві", - пояснює директорка Фонду ООН у галузі народонаселення.

В організації також зазначають, що пандемія коронавірусу у світі лише поглибила ці проблеми мільйонів жінок у світі. Зокрема, у UNFPA зауважують на зростанні рівня сексуального насильства у світі, кількості випадків небажаної вагітності, виникнення нових перешкод у доступі до медицини для жінок, а також погіршенні ситуації з освітою та працевлаштуванням.

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