Зимова Олімпіада: Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах

Національний олімпійський комітет (НОК) України затвердив склад збірної на зимові Олімпійські ігри, що відбудуться у китайському Пекіні 4-20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів, повідомив НОК у п'ятницю, 21 січня.

"Це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані-2018", - йдеться у повідомленні. Україна буде представлена у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена в змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб). Після перерви у два олімпійських цикли до складу збірної повернулися представники шорт-треку та фігуристи у командних змаганнях. Уперше за 12 років будуть представлені українські стрибуни на лижах з трампліну.

"Склад Олімпійської команди-2022 нараховує чотири Олімпійські чемпіони: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко, а також три призери Юнацьких Олімпійських ігор - фігуристи Олександра Назарова-Максим Нікітін та Іван Шмуратко”, - зазначає НОК. До складу делегації збірної увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів і сім представників технічного персоналу.

Дипломатичний бойкот Олімпіади

США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 , згодом до бойкоту приєдналися уряди Великобританії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Причиною рішення стала стурбованість порушеннями прав людини китайським урядом. Зокрема, Пекін зіштовхнулося з критикою за своє ставлення до меншин, таких як уйгури та тибетці, а також за придушення гонконгського демократичного руху та загрози Тайваню. На Олімпіаду не поїдуть офіційні особи цих країн, але спортсмени візьмуть участь у змаганнях.

Як повідомлялося, наступну зимову Олімпіаду-2026 прийматиме Італія. Через 20 років після Зимових ігор в Турині олімпіада повернеться не тільки до Італії, а й взагалі до класичного європейського регіону для зимових видів спорту. Останні зимові олімпіади відбулись у канадському Ванкувері (2010 рік), російському Сочі (2014 рік) та південнокорейському Пхьончхані (2018 рік).