Зимова Олімпіада: Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах
Україна затвердила склад національної збірної на зимові Олімпійські ігри. В Пекін поїдуть 45 спортсменів, які будуть представлені у 12 видах спорту. Це на 12 людей більше, ніж у 2018 році.
Олімпійський вогонь в Пекіні
Національний олімпійський комітет (НОК) України затвердив склад збірної на зимові Олімпійські ігри, що відбудуться у китайському Пекіні 4-20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів, повідомив НОК у п'ятницю, 21 січня.
"Це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані-2018", - йдеться у повідомленні. Україна буде представлена у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена в змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб). Після перерви у два олімпійських цикли до складу збірної повернулися представники шорт-треку та фігуристи у командних змаганнях. Уперше за 12 років будуть представлені українські стрибуни на лижах з трампліну.
"Склад Олімпійської команди-2022 нараховує чотири Олімпійські чемпіони: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко, а також три призери Юнацьких Олімпійських ігор - фігуристи Олександра Назарова-Максим Нікітін та Іван Шмуратко”, - зазначає НОК. До складу делегації збірної увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів і сім представників технічного персоналу.
Дипломатичний бойкот Олімпіади
США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 , згодом до бойкоту приєдналися уряди Великобританії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Причиною рішення стала стурбованість порушеннями прав людини китайським урядом. Зокрема, Пекін зіштовхнулося з критикою за своє ставлення до меншин, таких як уйгури та тибетці, а також за придушення гонконгського демократичного руху та загрози Тайваню. На Олімпіаду не поїдуть офіційні особи цих країн, але спортсмени візьмуть участь у змаганнях.
Як повідомлялося, наступну зимову Олімпіаду-2026 прийматиме Італія. Через 20 років після Зимових ігор в Турині олімпіада повернеться не тільки до Італії, а й взагалі до класичного європейського регіону для зимових видів спорту. Останні зимові олімпіади відбулись у канадському Ванкувері (2010 рік), російському Сочі (2014 рік) та південнокорейському Пхьончхані (2018 рік).
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
2018: Олімпійські ігри в Пхьончхані
Олімпійські ігри - головна подія у світі спорту, до якої прикута увага уболівальників з усього світу. В останні роки за Олімпіадами уважно стежать не лише любителі спорту, але й екологи. За їхніми словами, підготовка до незабутніх спортивних видовищ завдає невиправної шкоди навколишньому середовищу.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Вирубка лісів під гірськолижні траси
Заради будівництва олімпійської гірськолижної траси в південнокорейському Чонсоні вирубали десятки тисяч дерев. Екологи забили на сполох: вік унікальних кам'яних берез складав понад 500 років, дерева слугували прихистком для рідкісних і таких, що перебувають під захистом, видів тварин. За іронією долі, у цьому районі навіть немає снігу - довелося використовувати штучний.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Якщо немає справжнього снігу
На зимових Олімпійських іграх без снігу не обійтися. Якщо його немає, схили вкривають штучним снігом із снігометів, як, наприклад, у Пхьончхані. Цей регіон розташований на одній широті з Сицилією, гори тут невисокі, зими холодні, але безсніжні. Ідеальним для гірських лиж Пхьончхан назвати не можна.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Сочі-2014: Один суцільний будмайданчик
За словами екологів, Олімпійські ігри в Сочі завдали більшої шкоди довкіллю, ніж будь-яка інша Олімпіада. Вирубка лісів, використання важкої техніки на території заповідників - весь регіон був перетворений не величезний будівельний майданчик. До обов'язків МОК входить захист навколишнього середовища, але в Сочі це нікого не цікавило, кажуть експерти.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Незаконне звалище
Під час будь-якого будівництва накопичується сміття. Довкола Сочі виросли цілі гори щебеню, який, за словами активістів, просто вивозили в кар'єри і колишні природні заповідники. Відходи від будівництва олімпійських об'єктів скидали навіть до водоохоронних зон, які є джерелами питної води для Сочі.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Ріо-де-Жанейро - 2016: забруднена вода
На літніх Олімпійських іграх у Бразилії спортсмени, які займаються водними видами спорту, побоювалися за своє здоров'я. Змагання з вітрильного спорту відбувалися у бухті Гуанабара, відмомій також як "вигрібна яма". Вода в бухті кишіла патогенними мікроорганізмами. Зараз, через півтора року після Олімпіади, тут мало що змінилося.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Пекін - 2008: хмара смогу
Результатом підготовки до літніх Олімпійських ігор у Пекіні стало жахливе забруднення повітря. В останні місяці перед початком Олімпіади головний стадіон міста тонув у густому мареві. Через смог неможливо було розгледіти верхні поверхи пекінських хмарочосів. Лікарі попереджали спортсменів про проблеми дихальних шляхів.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Токіо - 2020: зміни на краще?
Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у Японії. У 2017 році була проведена перевірка якості води в затоці Одайба, де проходитимуть змагання з плавання і тріатлону. Дослідження виявили надзвичайно високу концентрацію бактерій. Організатори Олімпіади в Токіо вважають, що забруднюючі речовини потрапили у воду через велику кількість атмосферних опадів.