Фігуристка з РФ пояснила результат допінг-проби ліками діда

Адвокати російської фігуристки Каміли Валієвої пояснили наявність забороненої речовини - триметазидину в її допінг-пробі тим, що цей препарат приймав дід спортсменки, повідомив член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Денис Освальд. Це твердження було частиною лінії захисту на виїзному засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS) 14 лютого, за підсумками якого спортсменці дозволили продовжити виступи на зимовій Олімпіаді-2022, пояснив голова дисциплінарної комісії МОК у Пекіні у вівторок, 15 лютого.

Адвокати 15-річної росіянки "представили причини, що ставлять під сумнів її провину", заявив швейцарець.

Захист Валієвої не надав доказів прийому триметазидину її дідом

Тим часом видання "Досьє", у розпорядженні якого опинився аудіозапис засідання Російської дисциплінарної антидопінгової комісії 9 лютого, повідомило, що таку версію представили під час розгляду матір спортсменки Алсу Валієва та юристка Ганна Козьменко. За їхніми словами, заборонена речовина потрапила в організм фігуристки випадково від дідуся, який відвозив її на тренування та через штучне серце змушений приймати триметазидин.

При цьому адвокат наголосила на "абсолютно різних способах" можливого потрапляння речовини в організм Валієвої. "Наприклад, дідусь випив щось зі склянки, потрапила слина, ця склянка якось потім використовувалася спортсменкою. Або полежав препарат на якійсь поверхні, залишилися сліди, потім на цій самій поверхні полежав препарат, який згодом випила спортсменка", - наголосила вона.

Водночас експерти, опитані "Досьє", назвали цю версію "дикою" та "непереконливою", повідомивши, що препарат випускається у формі капсул або таблеток із плівковою оболонкою, яка розчиняється тільки в кишківнику. Крім того, триметазидин призначається за рецептом, а родичі Валієвої не надали комісії ані сам рецепт, ані чек із аптеки.

Спортивний арбітраж дозволив Валієвій продовжити змагання

Напередодні виїзна панель CAS дозволила Камілі Валіїєвій продовжити виступи на Іграх у Пекіні та брати участь у турнірі одиночниць, у якому вона є однією з головних претенденток на перемогу. Судді з Італії, США та Словенії відхилили апеляції, подані МОК, Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) та Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), які оскаржили рішення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

При цьому судді врахували статус Валієвої як "захищеної персони" (спортсменці менше 16 років), що не допускає тимчасового усунення від змагань. CAS пояснив, що інше рішення "завдасть їй непоправної шкоди", хоч і вказав на "серйозні проблеми, пов'язані з несвоєчасним повідомленням про результати допінг-тесту спортсменки".

Скандал після золота атлетів ОКР у командному турнірі фігуристів

8 лютого, наступного дня після закінчення командного турніру фігуристів, на якому золото виграли росіяни, спалахнув скандал навколо позитивного допінг-тесту Каміли Валієвої. У пробі, взятій у Валієвої 25 грудня 2021 під час чемпіонату Росії з фігурного катання в Санкт-Петербурзі, лабораторія в Стокгольмі виявила заборонений кардіологічний препарат триметазидин, після чого РУСАДА заборонило дівчині брати участь у будь-яких змаганнях. Але за добу - 9 лютого - дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА скасував цю заборону.

Росіяни (що виступають під прапором Олімпійського комітету Росії), у складі яких виступала і Валієва, набрали 74 очки та посіли перше місце. На другому - збірна США, бронзові нагороди дісталися фігуристам Японії. Жіноча коротка програма у рамках індивідуальних змагань зимової Олімпіади-2022 відбудеться 15 лютого, довільна - 17 лютого.

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