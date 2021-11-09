Лист в МОК: десятки екоорганізацій проти можливої зимової Олімпіади в Україні

55 європейських, азійських та американських екологічних організацій вимагають у Міжнародного олімпійського комітету (МОК) відмовитись від ідеї можливого проведення Зимових олімпійських ігор в Україні. Екологи побоюються негативного впливу Ігор на екосистему лісів Карпат - одного з останніх регіонів в Європі, де стало збережена дика природа. Відповідну заяву передано главі МОК.

"Український уряд використовує розмови про потенційне проведення Зимових Олімпійських ігор, щоб виправдати надзвичайно руйнівні проєкти, пов’язані з олігархами, які несуть значні ризики знищення природного середовища та розвитку корупції", - вказується у відкритому листі за підписом 55 екологічних організацій до МОК під назвою " Збережемо Карпати - Ні Зимовим Олімпійським іграм в Україні!" від 1 листопада, який є в розпорядженні DW.

Також екологи переконані, що "ці проєкти жодним чином не слідують принципам сталого розвитку. Вони безумовно не відповідають ідеалам Олімпійських ігор".

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Крім того, у листі зазначається, що заплановані курорти на гірських масивах Свидовець та Боржава "не спираються на існуючі інфраструктуру та громади. Натомість, їх планують побудувати серед в основному незайманих ландшафтів у крихкій гірській екосистемі".

Нагадаємо, проєкт зведення на Закарпатті нового туристичного комплексу "Свидовець" з мережею підвісних пасажирських канатних доріг, лижних трас, готельною-комерційною інфраструктурою, який прийматиме до 28 тисяч туристів одночасно, жорстко критикують громадські активісти. Курорт планують звести у горах у Рахівському та Тячівському районах Закарпатської області, неподалік курорту "Буковель", що в Івано-Франківській області.

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Зеленський хоче, щоб в Україні пройшли Зимові олімпійські ігри

Як повідомлялося, 11 вересня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з президентом МОК Томасом Бахом заявив, що Україна має намір стати господарем Зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штаб-квартири МОК у Лозанні.

Своєю чергою, як зазначає Офіс президента України, Бах привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".

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Ідею провести в Україні Олімпіаду Зеленський озвучував ще у липні 2019 року на початку своєї каденції. Він заявляв про необхідність "розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор". Тоді ж він запропонував партнерство в цьому питанні Олександру Лукашенку, а восени 2020-го - президенту Польщі Анджею Дуді.