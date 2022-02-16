Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді

Український майстер фристайлу Олександр Абраменко здобув у середу, 16 лютого, срібну медаль у лижній акробатиці на Зимових Олімпійських іграх у Китаї, повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

"У День єднання України неймовірно чудові новини надходять з олімпійського Пекіна - українець Олександр Абраменко (...) приносить рідній країні срібну нагороду", - йдеться у повідомленні НОК. На Зимовій Олімпіаді-2018 Абраменко став олімпійським чемпіоном з лижної акробатики.

Читайте також:П'ять головних питань і відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні

Україна на Олімпіаді

Це перша медаль української збірної на Зимовій Олімпіаді-2022, яка проходить в Китаї 4-20 лютого.

На Олімпійських іграх у Пекіні збірну України представляють 45 спортсменів у 12 видах спорту: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Читайте також: Лист в МОК: десятки екоорганізацій проти можливої зимової Олімпіади в Україні