 Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2022

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Новини

Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді

Український фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні з лижної акробатики.

Олександр Абраменко несе прапор України на відкритті Зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Олександр Абраменко несе прапор України на відкритті Зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Український майстер фристайлу Олександр Абраменко здобув у середу, 16 лютого, срібну медаль у лижній акробатиці на Зимових Олімпійських іграх у Китаї, повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

"У День єднання України неймовірно чудові новини надходять з олімпійського Пекіна - українець Олександр Абраменко (...) приносить рідній країні срібну нагороду", - йдеться у повідомленні НОК. На Зимовій Олімпіаді-2018 Абраменко став олімпійським чемпіоном з лижної акробатики. 

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Україна на Олімпіаді

Це перша медаль української збірної на Зимовій Олімпіаді-2022, яка проходить в Китаї 4-20 лютого.

На Олімпійських іграх у Пекіні збірну України представляють 45 спортсменів  у 12 видах спорту: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку. 

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