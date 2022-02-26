Відеозвернення Зеленського: Головне - захистити Київ 

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок, 1 березня, закликав країни світу визнати Росію державою-терористом. "Цей удар по Харкову є воєнним злочином. Це - державний тероризм Російської Федерації", - констатував Зеленський. Президент вимагає "повної відповідальності для терористів у міжнародних судах". На думку глави держави, Харків і Київ для Росії нині - найважливіші мішені.

У вівторок зранку російська армія запустила ракету в Харківську обласну адміністрацію, будівлю частково зруйновано. За даними ДСНС України, внаслідок удару у Харкові загинули щонайменше 10 людей, близько 20 осіб поранені.

"Оборона Києва є ключовим пріоритетом для України"

Ключовим пріоритетом для України Зеленський назвав оборону Києва. "Терор, направлений на те, щоб зламати нас, щоб зламати наш спротив", - сказав він. Український президент закликав у кожному місті зробити все можливе, щоб не допустити захоплення. "Але Київ - це особливе. Захистимо Київ - захистимо державу. Київ - це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде битися", - додав Володимир Зеленський.





Російська колона рухається на Київ

Призначений голова військової адміністрації Києва

Президент України також повідомив у зверненні, що призначив головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жирнова. Зеленський зауважив, що Жирнов служив командувачем сил підтримки і на високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 2014-2015 роках. Український лідер зазначив, що Віталій Кличко залишається мером Києва, у нього буде своя сфера відповідальності.

Як стало відомо у ніч на вівторок, знімки із супутників, зроблені у понеділок, 28 лютого, зафіксували майже 60-кілометрову колону російської військової техніки на північному заході від Києва. Колона простягається від підступів до аеродрому "Гостомель" на півдні (25 кілометрів від центру Києва) до околиць села Прибірськ на півночі, повідомила американська супутникова компанія Maxar.

Масштабне вторгнення російських військ в Україну почалося 24 лютого.

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