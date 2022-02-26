Латвійцям законом дозволили воювати за Україну

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Сейм Латвії змінив законодавство, аби громадяни країни могли офіційно воювати за Україну. Досі у підрозділах іноземних держав служити було заборонено.
Парламент Латвії у понеділок, 28 лютого на позачерговому засіданні одностайно проголосував за законодавчі зміни, якими громадянам цієї країни дозволяється брати участь у бойових діях на боці України, яка відбиває атаки Росії. "Наші громадяни, які хочуть підтримати Україну і служити у цій країні, аби захищати її незалежність і нашу спільну безпеку, мусять мати таку можливість", - зазначив голова парламентського комітету з питань оборони Юріс Ранканіс, слова якого наводить інформаційна агенція Reuters.
Як уточнює "Інтерфакс" з посиланням на агенцію BNS, відповідно до поправок до закону, громадяни Латвії, які почнуть службу в Україні, мають негайно реєструватися у латвійському підрозділі обліку резерву Національних збройних сил.
Дотепер закон про національну безпеку забороняв громадянам Латвії служити у збройних силах, службі розвідки або безпеки, поліції чи судових службах іноземної держави або іншого суб'єкта міжнародного права (за винятком служби у структурах ЄС, держав-членів ЄС, НАТО та деяких інших міжнародних організацій).
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Як повідомлялося, масштабне вторгнення російських військ в Україну з різних напрямків розпочалося вранці 24 лютого. В Україні було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. ЄС, Великобританія, США та низка іншиїх країн засудили агресію Росії та оголосили промасштабні санкції.
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