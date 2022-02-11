 Прем′єр Латвії про війська РФ: Це дестабілізує увесь регіон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2022

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Новини

Прем'єр Латвії про війська РФ: Це дестабілізує увесь регіон

На тлі нарощування Росією військ поблизу України необхідно посилити присутність НАТО на східному фланзі, зокрема у країнах Балтії, заявив Кріш'яніс Каріньш в інтерв'ю DW.

Бронетехніка під час маневрів збройних сил Росії та Білорусі

Бронетехніка під час маневрів збройних сил Росії та Білорусі

Скупчення російських військ біля кордонів України є "дуже реальною загрозою", вважає прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш. "Ми вже бачили навчання минулої весни. Тепер набагато вища концентрація військ", - заявив Каріньш в інтерв'ю DW у п'ятницю, 11 лютого.

Він зазначив, що війська РФ розташовані не лише поблизу українського кордону, а й на білоруській території - на півночі від України, де Росія розпочала спільні з Білоруссю військові навчання. "Незрозуміло, чи буде війна. Але одне вже ясно: президент Путін бореться проти незалежності України, проти її демократії", - сказав глава латвійського уряду, додавши, що держави Європейського Союзу та НАТО зобов'язані надати Україні підтримку.

Розширення присутності НАТО

Криш'яніс Каріньш вважає за необхідне посилити військову присутність НАТО на східному фланзі, особливо в країнах Балтії, і важливу роль у цьому має відіграти Німеччина. "У Латвії перебувають військові інших країн-членів НАТО. У Литві знаходиться контингент НАТО під керівництвом Німеччини, в Естонії - контингент під керівництвом Великобританії. Тож ми не відчуваємо прямої військової загрози, але, безумовно, це дуже дестабілізує весь регіон, змінює військову позицію.", - наголосив Каріньш. Він назвав "дуже радісною новиною" рішення ФРН посилити присутність у Литві.

На питання про ймовірність санкцій проти Москви для запобігання військовій агресії Каріньш сказав, що поки  жодних рішень не ухвалено. Але, за його словами, всі можливі засоби мають бути частиною переговорів, "щоб це було надійним стримуючим фактором". "Путін має зрозуміти, що санкції можуть вдарити з різних боків", - сказав прем'єр Латвії.

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