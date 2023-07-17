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На Кримському мосту сталися вибухи

Олександр Куницький
1 год. тому

В анексованому Криму повідомляють про надзвичайну подію та зупинення руху на Кримському мосту. ЗМІ пишуть про щонайменше два вибухи.

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Krim I Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet
Фото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance

Щонайменше два вибухи пролунали у ніч на понеділок, 17 липня, на Кримському мосту. Так званий "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов у Telegram повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія у районі 145-ї опори", через що рух на мосту зупинений.

Він закликав "утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони".

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Telegram-канал Baza пише, що один із прольотів мосту обрушився і, за попередніми даними, загинули двоє людей, ще одна постраждала. 

Тим часом пресслужба міністерства транспорту Росії не підтверджує інформацію про пошкодження опор Кримського мосту, а повідомляє про "пошкодження дорожнього полотна на прольотах споруди з боку Криму", пише російська агенція ТАСС.  

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