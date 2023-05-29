Розвідка пояснила задимлення над Кримським мостом

Минулого тижня в Криму димів Керченський міст. Британська розвідка пояснила це безпековими навчаннями РФ з маскування об'єкта, зазначивши, що на практиці російське маскування виявилось неефективним у війні проти України.

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Російські окупанти минулого тижня провели "безпекові" навчання навколо Керченського мосту, що з'єднує територію РФ з анексованим нею Кримом. Про це йдеться в щоденному огляді британської військової розвідки, опублікованому в Twitter міністерства оборони Великобританії в понеділок, 29 травня.

"Це включало створення димової завіси, що частково маскує міст. Димову завісу створили автомобільні димогенератори ТДА-3, ймовірно, 28-ї бригади російських військ радіаційного, біологічного та хімічного захисту. Росія використовує дим як частину маскування (камуфляжу та обману), чому надає великого значення", - йдеться в повідомленні.

Водночас розвідники зазначають, що на практиці російське маскування виявилося неефективним у війні проти України, імовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та слабку бойову дисципліну на нижньому рівні.

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Кримський міст задимівся 24 травня. Його перекрили для руху автомобілів. Окупаційна влада стверджувала, що проводяться планові навчання. В Україні подію не коментували.

Нагадаємо, що 8 жовтня 2022 року потужний вибух пошкодив Кримський міст. У РФ заявили, що підрив нібито організувало Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України. Українська сторона тоді відкидала ці звинувачення.

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