Розвідка пояснила задимлення над Кримським мостом

Минулого тижня в Криму димів Керченський міст. Британська розвідка пояснила це безпековими навчаннями РФ з маскування об'єкта, зазначивши, що на практиці російське маскування виявилось неефективним у війні проти України.
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Російські окупанти минулого тижня провели "безпекові" навчання навколо Керченського мосту, що з'єднує територію РФ з анексованим нею Кримом. Про це йдеться в щоденному огляді британської військової розвідки, опублікованому в Twitter міністерства оборони Великобританії в понеділок, 29 травня.
"Це включало створення димової завіси, що частково маскує міст. Димову завісу створили автомобільні димогенератори ТДА-3, ймовірно, 28-ї бригади російських військ радіаційного, біологічного та хімічного захисту. Росія використовує дим як частину маскування (камуфляжу та обману), чому надає великого значення", - йдеться в повідомленні.
Водночас розвідники зазначають, що на практиці російське маскування виявилося неефективним у війні проти України, імовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та слабку бойову дисципліну на нижньому рівні.
Кримський міст задимівся 24 травня. Його перекрили для руху автомобілів. Окупаційна влада стверджувала, що проводяться планові навчання. В Україні подію не коментували.
Нагадаємо, що 8 жовтня 2022 року потужний вибух пошкодив Кримський міст. У РФ заявили, що підрив нібито організувало Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України. Українська сторона тоді відкидала ці звинувачення.