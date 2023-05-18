ГУР про вибух у Криму: Залізниця "втомилася"

Внаслідок вибуху під Сімферополем з рейок зійшли вагони. У так званій "Кримській залізниці" пояснили інцидент "втручанням сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

На залізничній колії у Сімферопольському районі Криму вранці четверга, 18 травня, стався вибух, внаслідок чого зійшов з рейок вантажний потяг.

"У Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони з зерном. Постраждалих немає", - написав так званий "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов у Telegram. Він повідомив про зупинення залізничного сполучення між Севастополем і Сімферополем.

За інформацією російських ЗМІ, вибух стався неподалік села Чистеньке. Пошкоджені близько 50 метрів залізничного полотна, а з колії зійшли вісім вагонів, п'ять з яких перекинулися.

У так званій "Кримській залізниці" підтвердили сходження потягу через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

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ГУР: Спокою не буде, поки в Криму - російські терористи

Залізничним сполученням між Севастополем і Сімферополем, де стався вибух, Росія перевозить зброю, яка використовується для війни проти України, зазначає представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Тому цілком природно, що ці колії не витримали, "стомилися", і тепер деякий час не функціонуватимуть. Зрештою інфраструктура в Криму нормально запрацює тоді, коли півострів повернеться в українське, міжнародно визнане законодавче поле. На півострові не буде спокою, допоки там є російські терористи", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Підриви залізничних колій, якими користуються росіяни, стаються вже не вперше. Так, на початку травня у Брянській області РФ сталося два вибухи, внаслідок чого з рейок зійшли локомотиви та вантажні вагони, зокрема, які перевозили нафтопродукти.

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Російська влада тоді називала причиною інциденту диверсію.

У британській розвідці зауважили, що збільшення кількості диверсій на російській залізниці в регіонах, що межують з Україною, посилить тиск на російські підрозділи внутрішньої безпеки, які "швидше за все, не зможуть повністю убезпечити розгалужену і вразливу мережу залізниць РФ від атак".

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Диверсії на білоруській залізниці через війну в Україні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video