Очільник СБУ розповів, як підривали Кримський міст

У жовтні 2022 року Кримський міст СБУ підірвали ретельно замаскованою вибухівкою. У липні 2023 року - морськими дронами, які містили до 850 кілограмів гексогену.

Уперше, в жовтні 2022 року, Кримський міст підірвали вибухівкою, яку обмотали целофановою плівкою, щоб непомітно провезти її туди, розповів очільник Служби безпеки України Василь Малюк у інтерв’ю NV . Такий вантаж - великі рулони - виглядав абсолютно цивільним і не повинен був викликати підозр.

За його словами, СБУ розрахувала товщину шару плівки, достатню, щоб приховати від митних сканерів накачані сумішшю гексогену металеві циліндри-сердечники. Ці "рулони" у тротиловому еквіваленті важили 21 тонну, каже він.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей! Росіяни "закрили" 22 людини - ув'язнили. Інкримінують їм усім співучасть у терористичному акті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти", - розповів Малюк.

Спецоперація 17 липня 2023 року

Очільник СБУ каже, що велику роль у реалізації вибуху на Кримському мості 17 липня цьогоріч відіграв керівник одного з управлінь військової контррозвідки - офіцер на псевдо "Хантер". Він доклав багато зусиль до створення морських дронів, які й атакували міст.

Ці безпілотники, за його словами, містили до 850 кілограмів гексогену. Також на них встановили два реактивні вогнемети підвищеної дальності Шмель-М. Були й інші ноу-хау, деталі яких в СБУ поки не розкривають.

"Дві ночі ми не спали - буквально щохвилини стежили за дронами. Ми перебували на такому драйві, що доводилося трохи заспокоювати хлопців, аби вони не гнали безпілотники", - згадує Малюк.

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Атаки на Кримський міст

8 жовтня 2022 року на ділянці автодорожнього полотна Керченського мосту стався потужний вибух, який завдав значної шкоди частині мосту, а на розташованій поруч залізничній гілці мосту сталася масштабна пожежа.

У ФСБ РФ тоді представили версію, за якою вибуховий пристрій закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарського Русе, далі - в Грузію, а потім - у Вірменію, до чого нібито причетні громадяни України, Грузії та Вірменії. В українській розвідці діяльність ФСБ і СК назвали "нісенітницею".

Під час вибухів на Кримському мосту 17 липня 2022 року обрушився один його проліт, двоє людей загинули. Українські ЗМІ з посиланням на джерела у СБУ повідомляли, що атака на міст була спецоперацією військово-морських сил та Служби безпеки України.

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На Керченському мості багатокілометрова черга з машин To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video