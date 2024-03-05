На Бєлгородщині після атаки дрона зайнялася нафтобаза

Про атаки дронів повідомляє влада щонайменше трьох регіонів РФ та звинувачує в цьому Україну. У Києві цю інформацію офіційно не коментували.

У Бєлгородській області РФ у вівторок, 5 березня, стався вибух, що спричинив пожежу на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив у Telegram губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Повідомлення про пожежу підтвердило МНС Бєлгородської області. За даними відомства, вибухом було пошкоджено один резервуар на нафтобазі в селі Довге. У цьому населеному пункті розташована нафтобаза АТ "Белгороднефтепродукт".

Згідно з офіційним повідомленням міноборони РФ, у ніч на 5 березня над територією Бєлгородської області засоби ППО знищили відразу кілька українських безпілотних літальних апаратів.

Тим часом джерело державної агенції "Укрінформ" у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України заявило, що до атаки на нафтобазу в Бєлгородській області причетна українська розвідка. За словами співрозмовника, удар здійснили із застостуванням безпілотника українського виробництва.

Джерело агенції AFP в українській розвідці також підтверджує, що внаслідок української атаки горить щонайменше один паливний бак нафтобази.

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У Курській області обстріляли залізницю

Між тим, зранку 5 березня Гладков також повідомив про атаки БпЛА у Грайворонському та Валуйському міських округах. За його твердженням у Грайворонському окрузі ППО збила дрон між селами Косилове та Іванівська Лисиця. Попередньо - постраждалих і руйнувань немає.

Водночас у селі Новопетрівка Валуйського міського округу влучання зафіксували по легковому автомобілю. Як стверджує губернатор, унаслідок вибуху постраждалих немає, машину посічено уламками.

Крім того, про нібито атаку України повідомив очільник Курської області РФ Роман Старовойт. За його твердженнями, по залізничній станції Глушково зафіксовано дев'ять "прильотів", що спричинили пожежу на станції і знеструмили її, а також село Кульбаки. Постраждалих немає, написав він у Telegram.

Також про авіанебезпеку жителів російського Воронежа попередив губернатор регіону Олександр Гусєв. Причиною цього він назвав нібито наближення до міста українських БпЛА. Наразі повітряну тривогу в області скасували, водночас деталі інциденту не повідомляються. Українська сторона цю інформацію поки не коментувала.

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