У РДК закликали жителів трьох областей Росії евакуюватися

У РДК закликали жителів трьох областей Росії евакуюватися14 березня 2024 р.
Бійці "Російського добровольчого корпусу"(РДК), який воює на боці України, закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей негайно евакуюватися. Відповідну заяву було поширено у четвер, 14 березня.
"Обстріл мирних міст і сіл України триває, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!", - повідомив РДК у своєму Telegram-каналі.
При цьому бійці зауважили, що напередодні підрозділи російської збройної опозиції - Російський добровольчий корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" - попередили, що будуть наносити удари по військових об'єктах на території Бєлгородщини та Курщини. "Керівництво цих областей проігнорувало наше попередження і не вжило жодних заходів для евакуації населення" цих областей не було, зазначив боєць РДК.
Вже за півтори години після цього оголошення на каналі РДК знову звернулися до мешканців трьох областей РФ: "Всім жителям Курської, Бєлгородської та Брянської області, які не встигають чи не мають можливості евакуюватися, негайно пройти до укриття!". Буквально відразу після цього низка російських воєнкорів почала повідомляти про вибухи і руйнування в центрі Бєлгорода.
Нагадаємо, підрозділи російської збройної опозиції, які воюють на боці України, зранку 13 березня повідомили у соцмережах про перетин кордону в двох областях РФ. Вони опублікували відео з танками та стрілецькими боями. Речник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов заявляв що ці формування діють на території РФ як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян, тож вони "у себе вдома".
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Водночас у міноборони РФ заперечували прорив кордону, запевняючи про відбиття "спроби прориву" авіацією, ракетними військами та артилерією.