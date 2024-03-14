У РДК закликали жителів трьох областей Росії евакуюватися

Тих, хто не встиг евакуюватися, підрозділи російської збройної опозиції закликали пройти в укриття. За даними воєнкорів РФ, нині центр Бєлгорода перебуває під обстрілом.

Бійці "Російського добровольчого корпусу"(РДК), який воює на боці України, закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей негайно евакуюватися. Відповідну заяву було поширено у четвер, 14 березня.

"Обстріл мирних міст і сіл України триває, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!", - повідомив РДК у своєму Telegram-каналі.

При цьому бійці зауважили, що напередодні підрозділи російської збройної опозиції - Російський добровольчий корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" - попередили, що будуть наносити удари по військових об'єктах на території Бєлгородщини та Курщини. "Керівництво цих областей проігнорувало наше попередження і не вжило жодних заходів для евакуації населення" цих областей не було, зазначив боєць РДК.

Вже за півтори години після цього оголошення на каналі РДК знову звернулися до мешканців трьох областей РФ: "Всім жителям Курської, Бєлгородської та Брянської області, які не встигають чи не мають можливості евакуюватися, негайно пройти до укриття!". Буквально відразу після цього низка російських воєнкорів почала повідомляти про вибухи і руйнування в центрі Бєлгорода.

Нагадаємо, підрозділи російської збройної опозиції, які воюють на боці України, зранку 13 березня повідомили у соцмережах про перетин кордону в двох областях РФ. Вони опублікували відео з танками та стрілецькими боями. Речник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов заявляв що ці формування діють на території РФ як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян, тож вони "у себе вдома".

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Водночас у міноборони РФ заперечували прорив кордону, запевняючи про відбиття "спроби прориву" авіацією, ракетними військами та артилерією.