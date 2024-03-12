Москва каже, що відбила атаки на прикордонні регіони

У РФ заперечують факт перетину збройними загонами українсько-російського кордону. І кажуть, що відбили "спробу прориву" авіацією, ракетними військами та артилерією.

У РФ заявляють, що її прикордонники й військові відбила атаку нібито українських сил, які намагалися захопити територію в двох прикордонних регіонах Росії. Ця заява була зроблена після того, як кілька груп російських добровольців, які воюють на боці України, заявили, що перетнули кордон у Курській та Бєлгородській областях РФ.

Міністерство оборони РФ стверджує, що російські війська "зірвали спробу київського режиму" здійснити прорив на прикордонну територію Російської Федерації. При цьому в РФ відбивалися з допомогою авіації, ракетних військ та артилерії.

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Як повідомляється , перша спроба прориву розпочалася о 3:00 ранку за місцевим часом у Бєлгородській області, але російські військові та Федеральна служба безпеки (ФСБ) "відбили атаки". Без надання доказів стверджується, що було знищено десятки українських військовослужбовців, а також кілька одиниць бронетехніки.

Друга спроба атаки розпочалася о 8 годині ранку в сусідній Курській області, яка також межує з Україною, повідомило міністерство оборони РФ. "Відбито чотири атаки українських диверсійно-розвідувальних груп, які намагалися прорватися на прикордонну територію в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області", - йдеться у повідомленні російського відомства.

На момент публікації у формуваннях не коментували повідомлення міноборони РФ про відбиття атак, натомість у Telegram-каналі РДК станом на 12:15 за київським часом було опубліковано повідомлення, про те, що вони "знову входять на територію Російської Федерації".

Російська збройна опозиція заявила про прорив кордону РФ

Підрозділи російської збройної опозиції - Російський добровольчий корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон", які воюють на боці України, зранку вівторка повідомили у соцмережах про перетин кордону в двох областях РФ. Вони опублікували відео з танками та стрілецькими боями.

"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Точаться запеклі бої на території РФ", - йшлося у дописі "Сибірського батальйону".

Речник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов заявляв що ці формування діють на території РФ як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян, тож вони "у себе вдома".

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