РФ заявила про атаку українських дронів у трьох регіонах

Російська влада 10 березня заявила про збиті українські безпілотники у Ленінградській, Бєлгородській та Новгородській областях. Через атаку дронів аеропорт Пулково більше години не приймав і не випускав рейси.

Російська влада у неділю, 10 березня, заявила про спроби атак українських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у трьох регіонах РФ.

Як зазначило міністерство оборони Росії, близько 18:00 за московським часом протиповітряна оборона (ППО) знищила БпЛА літакового типу над територією Ленінградської області, а за 15 хвилин потому - ще один безпілотник літакового типу вже над Бєлгородською областю.

Своєю чергою, губернатор Новгородської області Андрій Нікітін у Telegram-каналі також заявив про збиття над територією свого регіону БпЛА літакового типу. Нікітін додав, що жертв, постраждалих та руйнувань немає.

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Закриття аеропорту Пулково

Через атаку дрону над Ленінградською областю було закрито повітряний простір, а пасажирський аеропорт Пулково (Санкт-Петергбург) більше години не приймав і не випускав рейси, повідомила Росавіація. Три літаки змушені були сісти на резервних аеродромах.

Як повідомляють російські ЗМІ, імовірно, що обмеження було введено через пожежу в районі Волхонського шосе - на території обласної виробничої зони Горєлове зайнявся ангар. Як повідомили у МНС РФ, площа пожежі становила тисячу квадратних метрів. Відомство також пише про двох постраждалих. Точна причина пожежі у Горіловому не називається.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко у Telegram повідомив, що "режим закриття повітряного простору" запровадили через безпілотник, який нібито збили в районі селища Форносове.

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У останні місяці Україна, вочевидь, збільшила кількість дронових атак на російську територію - здебільшого на прикордонні регіони, але також на Москву і Санкт-Петербург. Час від часу під ударом опиняються й інфраструктурні об'єкти. Зокрема, на початку лютого наслідок атаки дрона виникла пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл". Цей завод є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.