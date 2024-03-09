Десятки безпілотників атакували кілька міст в Росії

Російська влада заявляє про 47 збитих дронів. З них 41 у Ростовській області.

Безпілотники атакували Курську і Ростовську області Росії. Про це в ніч на суботу, 9 березня, у своїх Telegram-каналах написали губернатори регіонів Роман Старовойт і Василь Голубєв. Зокрема, за їхніми даними, під удар потрапив Таганрог.

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Близько 2.30 ночі за московським часом губернатор Курської області Роман Старовойт написав, що в регіоні оголошено загрозу ракетної небезпеки. Приблизно через 20 хвилин з'явилося повідомлення про збиття українського БПЛА силами протиповітряної оборони (ППО).

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За інформацією місцевої влади, уламки безпілотного апарата впали на дах поліклініки. Стверджується, що через загрозу вибуху було евакуйовано пацієнтів відділення реанімації.

Про відбиття "масової атаки" дронів над Таганрогом також написав губернатор Ростовської області Василь Голубєв. За його словами, внаслідок неї дістав поранення один співробітник міністерства надзвичайних ситуацій. Пізніше глава регіону повідомив про відбиття ще одного удару по території області. Російські телеграм-канали стверджують, що ціллю атаки був військовий завод у Таганрозі.

Пізніше в міноборони РФ повідомили, що засобами протиповітряної збито один дрон у Бєлгородській області, два - у Курській, три - у Волгоградській і 41 - у Ростовській областях.