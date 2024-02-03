У РФ внаслідок атаки дрона спалахнув один із найбільших НПЗ

Внаслідок атаки дрона виникла пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл". Цей завод є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

В Росії внаслідок атаки безпілотника в ніч проти суботи, 3 лютого, виникла пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл", повідомив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.

Він стверджує, що атака БПЛА "була відбита" силами протиповітряної оборони (ППО)та засобами радіоелектронної боротьби. Втім, "через наслідки падіння збитого БпЛА виникло загоряння на Волгоградському НПЗ". Як пишуть місцеві ЗМІ, під час падіння безпілотника мешканці чули два вибухи.

За повідомленням російського міністерства надзвичайних ситуацій, горіли нафтопродукти на площі 300 квадратних метрів, постраждалих немає. Пожежу вже загасили.

Волгоградський НПЗ знаходиться на території міста Волгоград. Він був запущений у 1957 році, з 1993 року він входить до компанії "Лукойл". Це - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність заводу становить 14,8 мільйона тонн на рік.

Ще один нафтопереробний завод компанії "Лукойл" у Нижньогородській області РФ постраждав у січні внаслідок пожежі, зауважує Reuters. За даними російської влади, на його відновлення знадобиться півтора місяці.

Це вже сьомий випадок атаки дронів на російську нафтогазову інфраструктуру протягом останніх трьох тижнів.

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Атаки дронів у інших регіонах РФ

Як стверджує міністерство оборони РФ, загалом протягом ночі російська ППО збила сім безпілотників: чотири в Білгородській області, два - у Волгоградській і один - у Ростовській.

За словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на хуторі Подольхи у приватному будинку були вибиті вікна, посічена покрівля, фасад і паркан, а також автомобіль. Місцева влада Ростовської області повідомила лише, що внаслідок атаки безпілотника жертв та руйнувань немає.

Крім того, пізно ввечері 2 лютого губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що на підльоті до Воронежа був збитий ще один безпілотник. За його інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Міноборони РФ про атаку дрона у Воронезькій області не повідомляло.

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