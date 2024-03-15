Обстріли в РФ: на Бєлгородщині перервали голосування

Через обстріли в Бєлгородській області перервали голосування на виборах президента РФ. Міноборони РФ стверджує, що над областю було знищено сім снарядів РСЗВ.

У Бєлгороді та області зранку п'ятниці, 15 березня, через обстріли перервали голосування на виборах президента РФ. Як повідомляють російські ЗМІ, люди залишили виборчу дільницю і спустилися в укриття.

Зазначається, що у місті було оголошено повітряну тривогу. Міноборони РФ стверджує, що над Бєлгородською областю нібито було знищено сім снарядів системи залпового вогню RM-70 Vampire. За даними губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу постраждали дві особи, а також пошкоджено 23 квартири в семи багатоквартирних будинків. Крім того, зафіксовано "приліт" на територію шкільного стадіону, є пошкодження бігових доріжок, у будівлі самої школи пошкоджено два вікна, додав він.

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Російські Telegram-канали публікують наслідки "прильотів" на Бєлгородщині - палаючі автомобілі та пошкоджені будівлі.

Стан готовності в інших областях РФ

Тим часом влада Липецької області повідомила про приведення в стан готовності всіх сил і засобів у зв'язку з виявлення дронів на підльоті до регіону. У Воронезькій області режим небезпеки атаки безпілотників було скасовано через вісім годин. У Калузької області повідомили про "придушення" чотирьох дронів у Дзержинському районі.

Загалом минулої ночі, за твердженням міноборони РФ, по об'єктах на російській території було збито 22 дрони, а також завдавано ударів із реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град". Нібито було перехоплено та знищено п'ять дронів та два реактивні снаряди над територіями Бєлгородської та Калузької областей.

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Вибори президента без опозиції

Вибори президента у Росі відбуватимуться з 15 по 17 березня. У цьому заході беруть участь чотири кандидати: крім чинного президента Володимира Путіна свої кандидатури висунули Леонід Слуцький із ЛДПР, Микола Харитонов із КПРФ, Владислав Даванков із партії "Нові люди". Центральна виборча комісія не зареєструвала жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата.

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71-річний Путін, який править РФ вже 24 роки, має намір переобратися на найвищу державну посаду ще на шість років. Тим самим він зможе залишатися при владі довше, ніж будь-який інший правитель Росії з часів імператриці Катерини II.