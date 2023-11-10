  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Бійці РДК ліквідували підполковника ФСБ на Брянщині - ЗМІ

Степан Смишляєв
10 листопада 2023 р.

У прикордонному селі РФ розстріляли автомобіль ФСБ, підполковник служби загинув на місці, повідомили російські ЗМІ. За словами джерел українських видань у ГУР, операцію провів "Російський добровольчий корпус".

https://p.dw.com/p/4Yg4f
Брянська область Росії (ілюстративне фото)
Брянська область Росії (ілюстративне фото)Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

У Брянській області РФ бійці "Російського добровольчого корпусу"(РДК), який воює на боці України, ліквідували підполковника Федеральної служби безпеки (ФСБ), повідомляє у п'ятницю, 10 листопада, "Громадське" з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

Перед цим низка російських ЗМІ написали, що 9 листопада невідомі розстріляли на Брянщині автомобіль прикордонного управління ФСБ на околиці села Улиця, яке розташоване на кордоні України та Росії, внаслідок чого заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Шатий загинув на місці.

РДК у ніч на п'ятницю повідомив у своєму Telegram-каналі, що його диверсійно-розвідувальна група "успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області".

У корпусі пообіцяли згодом оприлюднити "відео об'єктивного контролю".

Читайте також: Що відомо про російські підрозділи у складі ЗСУ

Чому російські добровольці воюють на боці України?