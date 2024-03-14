Влада РФ перешкоджає евакуації з Бєлгородської області - ГУР

В ГУР підтвердили, що російська влада блокує евакуацію мешканців прикордонних населених пунктів у Бєлгородській області РФ. Людей закликали виїхати представники підрозділів російської збройної опозиції.

Російська влада перешкоджає евакуації жителів із Бєлгородської області, до якої раніше закликали бійці підрозділів російської збройної опозиції. Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов у четвер, 14 березня, в ефірі національного телемарафону.

"Так, ми можемо підтвердити цю інформацію. Сьогодні протягом дня публічно ми отримали, зокрема, низку перехоплень - як розмов між силовиками, так і розмов місцевих мешканців, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози штрафними санкціями, звільненням з роботи", - сказав він. Юсов заявив, що російська "влада намагається вчергове використовувати мирних жителів, своїх же співгромадян, як живий щит задля того, щоб захищати російський терористичний режим".

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"Є інформація і факти, що принаймні в декількох населених пунктах евакуація таки триває, зокрема, йдеться про Грайворон", - додав Юсов.

Російська збройна опозиція закликала населення прикордоння евакуюватися

Раніше підрозділи російської збройної опозиції - Російський добровольчий корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" - оприлюднили в соцмережах повідомлення про те, що з 21:00 14 березня по 7:00 15 березня діятиме гуманітарний коридор, аби мешканці низки прикордонних населених пунктів могли евакуюватися.

"Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах", - йдеться у повідомленні .

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Загалом, Курська і Бєлгородська області РФ наразі є зоною активних бойових дій, підтвердив Юсов. "Це внутрішній конфлікт. Йдеться про громадян РФ, які діють на цій території й захищають власні цінності, - наголосив він. - Росія - нестабільна держава, там чимало внутрішніх конфліктів. І загострювалися вони, звісно, після злочинного рішення про повномасштабне вторгнення і геноцидну війну Росії проти України".

У міноборони РФ звинуватили у спробі прориву ЗСУ

Міністерство оборони РФ, своєю чергою, звинуватило у спробі прорватися на територію Росії у Бєлгородській області Збройні сили України. Російське відомство стверджує, що ударами авіації і артилерії нібито було "знищено до 195 українських військових", а також військова техніка.

Нагадаємо, зранку 12 березня Російський добровольчий корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон", які воюють на боці України, заявили про перетин кордону в двох областях РФ. Вони опублікували відео з танками та стрілецькими боями.

Водночас у міноборони РФ заперечували прорив кордону, заявляючи про відбиття "спроби прориву" авіацією, ракетними військами та артилерією.