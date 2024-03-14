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Влада РФ перешкоджає евакуації з Бєлгородської області - ГУР

Дар'я Нинько | Валерій Сааков
14 березня 2024 р.

В ГУР підтвердили, що російська влада блокує евакуацію мешканців прикордонних населених пунктів у Бєлгородській області РФ. Людей закликали виїхати представники підрозділів російської збройної опозиції.

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Бєлгород
Російська влада блокує евакуацію людей у Бєлгородській області РФ - ГУРФото: Petrov Sergey/picture alliance

Російська влада перешкоджає евакуації жителів із Бєлгородської області, до якої раніше закликали бійці підрозділів російської збройної опозиції. Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов у четвер, 14 березня, в ефірі національного телемарафону.

"Так, ми можемо підтвердити цю інформацію. Сьогодні протягом дня публічно ми отримали, зокрема, низку перехоплень - як розмов між силовиками, так і розмов місцевих мешканців, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози штрафними санкціями, звільненням з роботи", - сказав він. Юсов заявив, що російська "влада намагається вчергове використовувати мирних жителів, своїх же співгромадян, як живий щит задля того, щоб захищати російський терористичний режим".

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"Є інформація і факти, що принаймні в декількох населених пунктах евакуація таки триває, зокрема, йдеться про Грайворон", - додав Юсов.

Російська збройна опозиція закликала населення прикордоння евакуюватися

Раніше підрозділи російської збройної опозиції - Російський добровольчий корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" - оприлюднили в соцмережах повідомлення про те, що з 21:00 14 березня по 7:00 15 березня діятиме гуманітарний коридор, аби мешканці низки прикордонних населених пунктів могли евакуюватися.

"Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, Курська і Бєлгородська області РФ наразі є зоною активних бойових дій, підтвердив Юсов. "Це внутрішній конфлікт. Йдеться про громадян РФ, які діють на цій території й захищають власні цінності, - наголосив він. - Росія - нестабільна держава, там чимало внутрішніх конфліктів. І загострювалися вони, звісно, після злочинного рішення про повномасштабне вторгнення і геноцидну війну Росії проти України".

У міноборони РФ звинуватили у спробі прориву ЗСУ

Міністерство оборони РФ, своєю чергою, звинуватило у спробі прорватися на територію Росії у Бєлгородській області Збройні сили України. Російське відомство стверджує, що ударами авіації і артилерії нібито було  "знищено до 195 українських військових", а також військова техніка.

Нагадаємо,  зранку 12 березня Російський добровольчий корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон", які воюють на боці України, заявили про перетин кордону в двох областях РФ. Вони опублікували відео з танками та стрілецькими боями. 

Водночас у міноборони РФ заперечували прорив кордону, заявляючи про відбиття "спроби прориву" авіацією, ракетними військами та артилерією.

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